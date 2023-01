Der Internetdienstleister und Telekomkonzern United Internet will seine Hosting-Tochter Ionos im ersten Quartal 2023 an die Frankfurter Börse bringen. Die Erstnotiz (IPO, initial public offering) solle sowohl bestehende Aktien von United Internet als auch der US-Beteiligungsgesellschaft Warburg Pincus umfassen, teilte Ionos am Dienstag in Karlsruhe und Berlin mit.

17.01.2023 08:02