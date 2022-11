Mit dem Fanschal um den Hals und gemeinsam mit Freunden oder Verwandten vor einem grossen Bildschirm im Biergarten bei Spielen einer Fussball-Weltmeisterschaft mitfiebern. Spätestens seit dem Sommermärchen 2006 sind die Übertragungen von grossen Turnieren vielerorts ein Fussballfest in Deutschland - zumindest bislang. Denn die am 20. November in Katar beginnende WM verspricht hierzulande eher eine trostlose Veranstaltung zu werden statt ein euphorisches Fussballfest. Der umstrittene Austragungsort, das Schmuddelwetter in Deutschland, die Energiekrise und die Inflation trüben die Aussichten - auch für die hiesige Wirtschaft.

12.11.2022 10:34