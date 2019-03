Brexit – heute Tag der Entscheidung!

Brexit – «Last Minute»-Konzessionen der EU: Juncker: «So oder gar nicht, es gibt keine dritte Chance!». Heute Abstimmung im britischen Parlament. Wird May es durchstampfen können? – Pfund ist fester, ein erster Hinweis?

Wall Street – Morgan Stanley: «Die Korrektur ist noch nicht abgeschlossen. Wir sehen weiteren Slowdown…»

Tamedia – 2018: - deutlich rückläufiger Print-Werbemarkt prägt Jahresergenbnis. Dividende unveränderte CHF 4.50.

Flughafen Zürich – 2018: rekordhohes Passagieraufkommen, Umsatz deutlich gesteigert. Gewinn aber wegen Sondereffekten tiefer.

Galenica – 2018: Umsatz mit plus 0,8pc «gehalten». Rentabilität erhöht: Reingewinn CHF 147.7 plus beachtliche 24,2pc. U.a. auch dank Auflösung von Steuerrückstellungen. Ohne diese wäre Gewinn praktisch unverändert gewesen. Dividende wird erneut leicht auf CHF 1.70 (1.65) erhöht. Gedämpft zuversichtlich.

Geberit – 2018: Operativer Gewinn plus 5,7pc auf CHF 868 Millionen, ein neuer Rekord. Reingewinn plus 13pc auf CHF 597 Millionen. Enthalten nochmals Kosten mit Sanitec von 29 Millionen. Erwartungen der Analysten am oberen Ende!

Orion – Research Partners senkt auf 65 (70) verkaufen! Mässige Margenentwicklung und Cashflow, ungewisser Ausblick, Gewinnschätzungen werden zurückgenommen.

Tecan – Kepler Cheuvreux bleibt bei halten 200, Julius Bär bestätigt halten 211, Vontobel bestätigt halten 247, Credit Suisse bestätigt überdurchschnittlich 260!

Belimo – für ZKB weiter marktgewichten, Kepler Cheuvreux bleibt bei halten 4200.

LafargeHolcim – JP Morgan 56 (55) übergewichten.

Bitcoin – 3804 (4479/3793).

Ferner Osten –Tokio plus 1,8pc, Hongkong plus 1,6pc, Schanghai plus 1,1pc, Singapur plus 0,8pc, Seoul plus 0,1pc, Sydney plus 9,2pc, Dollar 1.0109, Euro 1.1379, CNY 6.7125! Gold 1295, Silber 15.38, Erdöl 66.77.

Vorbörse – freundlich gestimmt: Geberit plus 1,3pc, Credit Suisse und UBS plus 0,5pc, Adecco plus 0,4pc, Arytza plus 5,5pc (gute Zahlen) Galenica plus 2,8pc, restliche Titel freundlich, aber Volatilität bleibt.

Tendenz – Footsie plus 9 Punkte, DAX plus 76 Punkte, CAC plus 24 Punkte, SMI plus 22 Punkte, Dow Jones Futures plus 74 Punkte.