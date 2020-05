Erholungs (Erleichterungs) Rallye angesagt. Aber viele Unsicherheiten bleiben, Gold fester!

Schweiz Konjunktur – Klaus Wellershoff gibt sich sehr pessimistisch: «Wir rauschen momentan in die grösste Rezession unserer Lebzeit». Börse reagiert vorerst nicht, die Märkte versuchen ein starkes Erholungsrallye. Aber Verunsicherungen bleiben vorerst!

Vifor Pharma und FMC erreichen mit «ChemoCentryx Studien» die Ziele nicht!

Sunrise – Jetzt wird auf «Krieg» umgeschaltet: Sunrise verklagt Swisscom um 350 Millionen Franken! Klagt gegen Marktmissbrauch bei den ADSL-Diensten…

Wall Street – FED-Chef Powell sieht ohne ein Vaccine keine rasche Erholung, «es dürfte ein, zwei Jahre dauern, bis die Wirtschaft sich durchgreifend erholt hat.»

Logitech – RP Research senkt auf halten.

BB Biotech – Julius Bär 72 (65) kaufen (halten.

Galenica Santé N – Credit Suisse 67 (61) neutral.

Richemont – Ratings zuhauf, jeder hat was zu sagen: Oddo Securities bleibt bei 47 abbauen, DZ geht auf 52.50 (49.50) halten, UBS bleibt bei 53.50 neutral, Morgan Stanley bei 1 marktgewichten, Goldman Sachs bleibt bei 63 neutral, JP Morgan senkt auf 60 (65) neutral, Vontobel kaufen 68, Kepler Cheuvreux 70 kaufen, Bernstein bleibt bei 75 überdurchschnittlich, Deutsche Bank bei 78 halten und Julius Bär bleibt bei 84 kaufen!

Bitcoin – 9801 (9943/9656).

Japan – Wirtschaft im Jahresvergleich minus 3,4pc für Januar-März. Das zweite Quartal mit einem Rückgang. Damit ist Japan nach klassischen Regeln in eine Rezession eingetreten!

Ferner Osten - Tokio plus 0,8pc, Hongkong plus 0,5pc, Schanghai plus 0,5pc, Seoul plus 0,6pc, Singapur plus 0,8pc, Sydney plus 1,4pc, Dollar 0.9714, Euro 1.0514, CNY 7.1136, Gold 1762, Silber 17.25! Erdöl 33.71.

Vorbörse – fest gestimmt: ABB plus 2,0pc, UBS, Adecco plus 1,9pc, Surveillance plus 1,0pc, Swatch schwächelnd minus 1,7pc, Sonova plus 2,0pc (Zahlen kommen diese Woche) , VAC ex Dividende minus 1pc, VIFN minus 1,6pc – restliche Titel höher notiert, Volatilität bleibt.

Tendenz - Footsie plus 93 Punkte, DAX plus 169 Punkte, CAC plus 69 Punkte. SMI plus 102 vorbörslich Punkte, Dow Jones Futures plus 297 Punkte.