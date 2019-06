Golfregion bleibt Pulverfass - Börsen zum Wochenende nervös!

Wall Street – S&P-Index 2 954.18 auf alltime-high und schon sehen in die Trader an der Wall Street den 3000 bald überspringen!

USA/Iran – gemäss NY Times hatte Trump den Befehl zur Bombardierung iranischer Stützpunkte gegeben, aber umgehend widerrufen. Unsicherheit ob «wirklicher» Taktik bleibt und lähmt teilweise die Börsen. Wochenend-Vorsicht.

CH-Aktien – für Credit Suisse generell weiterhin neutral.

Swiss Re – UBS 90 (85) verkaufen.

Swatch – ZKB bleibt bei übergewichten.

Bitcoin – 9764 (10136/9495)!

Ferner Osten - Tokio minus 0,9pc, Hongkong minus 0,7pc (neue Proteste laufen), Schanghai plus 0,4pc, Seoul minus 0,3pc, Singapur minus 0,1pc, Sydney minus 0,7pc. Dollar 0.9820, Euro 1.1095, CNY 6.8721, sehr nervös, Gold 1396 (höchst 1409, erstmals seit sechs (!) Jahren über 1400), Silber 15.38, Erdöl 64.13, Golf-Drohnen-Bedenken.

Vorbörse – konsolidiert um den 10 000er SMI. «Das Dach wird zum Boden» («The Roof becomes the Floor») ist ein Chartisten-Spruch, der sich immer bewährt. Der Dachboden wird durchstossen und wenn der Beton härtet wird es zum Boden… Für die weitere Aufwärtsbewegung! Indikative Kurse: Sika plus 0,7pc, UBS plus 0,6pc. Credit Suisse plus 0,4pc, ABB und Adecco minus 4pc, übrige Titel eher leichter. Wochenend-Unsicherheiten bremsen vorerst.

Tendenz - Footsie minus 30 Punkte, DAX minus 54 Punkte, CAC minus 216 Punkte. SMI vorbörslich minus 16 Punkte, DJ Futures minus 64 Punkte.