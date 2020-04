Heute FED und Schweizer Bundesrat - alles am Nachmittag! Alles offen!

Schweiz – Bundesrat wird heute Nachmittag bekanntgeben, wie die schrittweise Rückkehr zur Normalität vor sich gehen soll.

FED – heute Sitzung – alles offen, keine feste Meinung im Markt ausser «einem Feeling, dass die Leitzinsen unverändert sein sollten…»

Virus US – überspringt 1 Mio-Marke mit 1.008 066 Angesteckten und 58 126 Toten. Weltweit Stand gestern spät: 3 098 391 und 216 160 Toten. Jeder 4. Verstorbene in den USA! Trump grossmundig (voreilig?): «Die schlimmsten Tage der Pandemie liegen hinter uns…». So einfach?

Wall Street – Verbraucherstimmung April auf tiefsten Stand seit 2014! Heute alle Augen auf FED!

Italien – Fitch downgrading auf BBB-, mit stabilem Ausblick.

AMS – 1.Q: flottes 1.Q.: verbesserte Margen und klarer Umsatzsprung! Und «…trotz Coronakrise rechnet die Gruppe auch im zweiten Quartal mit hohen Umsätzen und Margen! Trotzdem bleibt ein Verlust von 17 Millionen Dollar nach einem Minus von 9,2 Millionen im Vorjahr!

Schindler – mit Grossauftrag Frankfurter Flughafen: liefert 164 Aufzüge, Rolltreppen und Fahrsteigen!

ABB – LBBW 18.50 (16) halten.

Zurich – SocGen 390 (490) kaufen.

Oerlikon – Baader Helvea 7 (12.50) abbauen!

UBS – DZ Bank 9 (8) halten, Kepler, Cheuvreux bleibt bei kaufen 10.50, Oddo 13 reduzieren, Julius Bär 14.50 (11.70) kaufen,

Novartis – DZ 97 (92) kaufen.

SocGen – UBS 2300 (1650) neutral.

Cosmo – Research Partners beginnt mit 87.50 kaufen.

Novartis – JP Morgan 84 (91) untergewichten ! Vontobel 84 (80) halten.

Stadler Rail – Citigroup geht auf 50 (45) kaufen (neutral).

Bitcoin – 7930 (7942/7727).

Ferner Osten - Tokio flat, praktisch unverändert, Hongkong plus 0,1pc, Schanghai plus 0,2pc, Seoul plus 07pc, Singapur plus 0,3pc, Sydney plus 1,5pc, Dollar 0.9736, Euro 1.0552, CNY 7.0787, Gold 1710, Silber 15.17, Erdöl 20.87.

Vorbörse – gut/freundlich gestimmt – UBS plus 0,7pc, ABB plus 0,6pc, Adecco plus 0,6pc, AMS sehr fest (1.Q.Ausweis) plus 5,5pc, Stadler Rail plus 1,5pc, Oerlikon minus 0,6pc, Lindt & Sprüngli ex Dividende minus 1,9pc. Restliche Titel freundlich, wie immer mit grosser Volatilität während des Tages.

Tendenz - Footsie plus 23 Punkte, DAX plus 24 Punkte, CAC plus 15 Punkte. SMI vorbörslich plus 49 Punkte, Dow Jones Futures plus 146 Punkte.