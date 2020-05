Klarer Erholungsversuch - Entspannung im Virenbereich?!

Adecco – 1.Q: Verlust 348 Millionenminus 32pc im Jahresvergleich! Umsatz 5,14 Milliarden Euro, minus 9pc. Und es dürfte noch härter werden: Umsatz April um 40 (!) Prozent eingebrochen. Grosses Plus: Liquidität Ende März 1,4 Milliarden Euro.

Wall Street – tiefst minus 362 Punkte.

Novartis – Goldman Sachs 110 (113) Ueberzeugungskauf («Conviction Buy»).

Nestlé – JP Morgan 116 (99) überdurchschnittlich.

Logitech – Credit Suisse 52 (47) überdurchschnittlich.

Software One – Julius Bär 24 kaufen.

Novartis – Julius Bär 90 (97) halten

UBS – Julius Bär 12.50 (12) kaufen.

Vifor – Julius Bär 165 (184) halten.

Lonza – ZKB bleibt bei marktgewichten, Baader-Helvea 414 zukaufen.

Bucher – UBS nimmt auf 330 (365) zurück, kaufen!

Geberit – Berenberg 360 (380) halten, Vontobel fest 430 (425) halten.

Vontobel – Julius Bär 60 (83) kaufen.

Bitcoin – 9071 (9120/8816).

Hongkong – BIP im 1.Q. um 8,9pc im Jahresvergleich eingebrochen. Stärkster Rückgang seit 1974!

Ferner Osten - Tokio geschlossen Feiertag, Hongkong plus 1,2pc, Schanghai geschlossen (Feiertag), Seoul geschlossen (Feiertag), Singapur geschlossen, Sydney plus 1,5pc (Australische Zentralbank hält Zinsen unverändert) , Dollar 0.9656, Euro 1.0529, CNY 7.0633, Gold 1703, Silber 14.83, Erdöl 28.53.

Vorbörse – fester: ABB plus 1,3pc, Givaudan plus 1,1pc, Adecco minus 0,8pc, UBS ex Dividende minus 2,2,pc, Oerlikon plus 2,5pc, Stadler Rail ex Dividende minus 2pc, restliche Titel freundlich/fester, übliche Volatilität angesagt.

Tendenz - Footsie plus 85 Punkte, DAX plus 148 Punkte, CAC plus 60 Punkte. SMI vorbörslich plus 106 Punkte, Dow Jones Futures plus 242 Punkte.