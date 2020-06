Neue Corona-Welle rast quer durch die USA - neuer Höchststand an Ansteckungen!

Corona – weltweit erstmals über 10 Millionen Angesteckte und über eine halbe Million Tote. Und schon rollt die zweite Welle an. Auch in der Schweiz! Das wird die Börsen in der nächsten Zeit (stark) beeinflussen… In den USA per gestern spät: 2 535 712 Angesteckte, 125.814 Tote. Jeder 4. Tote in der globalen Corona-Krise ist Amerikaner!!!

Wall Street – stark verunsichert, beklagt mangelnde Leadership. Tagesnews und Tageslaunen werden Markt stark beeinflussen. Präsident Trump verhält sich ungewöhnlich still!?

Nestlé – UBS fest gestimmt, neues Kursziel 130 (114) kaufen!

Molecular Partners – Research Partners senkt auf 6! (28) verkaufen (kaufen), JP Morgan senkt auf 24 (34) neutral, RBC Capital Markets passt auf 20 (37) an und geht hier auf überdurchschnittlich.

Burckhardt Compression - Baader Helvea 360 (285) kaufen!

Swatch Group – Oddo BHF SCA 164 )168) abbauen!

UBS – lanciert «key4»: neue Hypothekenplattform für Eigenheime!

Bitcoin – 9108 (9143/9032) lebhafte Umsätze, volatil.

Ferner Osten - Tokio minus 2,3pc, Hongkong minus 1,4pc, Schanghai minus 0,7pc, Seoul minus 1,6pc, Singapur minus 1,0pc, Sydney minus 1,8pc, Dollar 0.9466, Euro 1.0656, CNY 7.0775, Gold 1774, Silber Futures 18.11, Erdöl 40.14 volatil.

Vorbörse – klar nachgebend – Novartis schwach minus 2,0pc, besser AMS plus 3,0pc, zur Rose plus 1,3pc, Bucher plus 0,5pc, Straumann minus 2,5pc, restliche Titel leichter, Volatilität wird heute wieder hoch sein.

Tendenz - Footsie minus 61 Punkte, DAX minus 101 Punkte, CAC minus 36 Punkte. SMI vorbörslich minus 40 Punkte, Dow Jones Futures minus 80 Punkte. Alles Momentaufnahmen, die Märkte «spinnen» (Händleraussagen).