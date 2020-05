Obwohl Deutschland in Rezession abgleitet - Corona-Erleichterung ermutigt Händler!

Maskenfrage – Präsident Trump spielt Golf am Wochenende ohne Maske!

Peking – Volkskongress geht noch bis Donnerstag. Chinesischer Aussenminister Yi Wang warnt deutlich vor neuem «Kalten Krieg», der niemandem nützen dürfte…

Wall Street – heute geschlossen: «Memorial Day», London Feiertag, auch geschlossen.

Stadler Rail – Credit Suisse 38 (41) neutral, UBS 43.50 neutral, Julius Bär bleibt bei 44 halten.

Aryzta – Vontobel bleibt bei abbauen 0.28, ZKB ist für übergewichten, Baader-Helvea hingegen 0.80 kaufen.

Dufry – Julius Bär 25 (30) halten: «Umsatzeinbruch 1.Q, Liquiditätsbedarf gesichert, aber der Barmittel ist gross.»

Bachem – ZKB bleibt bei übergewichten.

Sonova – Vontobel 180 (175) abbauen.

Bitcoin – 8783 (9050/8650).

Ferner Osten - Tokio plus 1,7pc (beendet Notstands-Regulierung in Gross-Tokio), Hongkong plus 0,4pc, Schanghai minus 0,1pc, Seoul plus 1,2pc, Singapur geschlossen, Feiertag, Indien und Indonesien Feiertag, alle Börsen geschlossen, Sydney plus 2,0pc, Dollar 0.9735, Euro 1.0585, CNY 7.1405! (schwächster Kurs seit 2008!), Gold 1728, Silber 16.94, Erdöl 35.36.

Vorbörse – gut und freundlich gestimmt: UBS und ABB plus 0,8pc, Adecco, Credit Suisse plus 0,75poc, Surveillance, Swisscom, Geberit plus 0,4pc, Aryn plus 1,2pc, Flughafen plus 0,3pc, restliche Titel gehalten bis freundlich, heute sicherlich grössere Volatilität.

Tendenz - Footsie heute geschlossen, Banking Holiday, DAX plus 128 Punkte, CAC plus 49Punkte. SMI vorbörslich plus 60 Punkte, Dow Jones Futures plus 148 Punkte.