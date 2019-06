Trump droht wieder in alle Richtungen! - Börsen unbeeindruckt!

Wall Street – vorerst unbeeindruckt ob neuer Drohungen von Trump gegen China und weiterem Druck auf Mexiko.Trump will weitere 300 Milliarden China-Importe «bestrafen», falls Xi Jinping ihn nicht zu Verhandlungen am G-20 Meeting treffen will. Erste Berichte aus Peking nennen ihn einen «Papiertiger». Das wird Trump zur Weissglut treiben.

China -Importe im Jahresvergleich minus 8,5pc (im April noch plus 4pc).

London – Zehn Kandidaten bewerben sich offiziell für Nachfolge von Theresa May. Boris Johnson klarer Spitzenkandidat. Kandidatenliste muss vorerst (am Donnerstag?) auf zwei reduziert werden.

Fiat/Renault – zweiter Versuch zur Fusion? Hinter den Kulissen wird scheinbar erneut verhandelt. Reduziert Frankreich seine Beteiligung von derzeit 15 Prozent?

Amerikanische Elefanten-Hochzeit – Die Rüstungskonzerne United Technologies und Raytheon wollen sich über einen reinen Aktientausch zusammenschliessen. Das ergäbe eine Börsenkapitalisierung von über 120 Milliarden Dollar. Und einen neuen Rüstungsgiganten.

Surveillance – Barclays senkt auf marktgewichten (übergewichten) Kursziel 2700 (2750). Sieht nach Kursanstieg nur noch begrenztes Aufwärtspotential.

LafargeHolcim – UBS geht auf 48 neutral (44.50).

Vontobel – UBS geht auf 62.50 (63.23) zurück, bleibt aber bei kaufen.

Sonova – UBS setzt Kursziel um 18 Franken höher auf 235 kaufen.

Flughafen Zürich – Morgan Stanley geht auf 155 (168) zurück mit untergewichten.

Roche – Erhält beschleunigte US-Zulassung für «Polatuzumab/Polivy» (Blutkrebsbehandlung).

Ferner Osten - Tokio plus 0,3pc, Hongkong plus 0,9pc, Schanghai plus 1,9pc, Seoul plus 0,6pc, Singapur plus 0,7pc, Sydney plus 1,1pc. Dollar 0.9904, Euro 1.1204, CNY 6.9141, Gold 1329, Silber 14.71, Erdöl 62.42.

Vorbörse – freundlich gestimmt. Schon sprechen Händler von einem neuen Anlauf auf SMI 10 000! im Plus ABB, UBS, Adecco je plus 0,5pc, übrige Titel freundlich, wie immer volatiler Tagesverlauf wahrscheinlich.

Tendenz - Footsie plus 14 Punkte, DAX plus 21 Punkte, CAC plus 10 Punkte. SMI vorbörslich plus 51 Punkte. DJ Futures plus 65 Punkte.