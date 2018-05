Verunsicherung bleibt vorerst!

FED - Keine Leitzinserhöhung im Mai. Erster Zinsschritt bereits für Juni erwartet. Inflation im März 1,9pc, nahe angestrebten 2pc. Börse verunsichert, da FED von einer Wachstumsdelle im 1. Quartal spricht.

US Arbeitslosigkeit - 4,1pc, damit niedrigstes Niveau seit 17 (!) Jahren. Experten rechnen mit 3-4 Zinsschritten im Laufe des Jahres.

UBS China - UBS erste globale Bank, die von der angekündigten Öffnung der chinesischen Finanzmärkte Gebrauch macht: will eine Minderheitsbeteiligung an chinesischer Wertschriftenfirma erwerben. Hat entsprechendes Gesuch an die China Securities Regulatory Commission eingereicht!

CH-Börse - SIX bringt Mikrowellen-Technologie. Ermöglicht eine mehr als zweimal schnellere Übermittelung von Handelsdaten von allen an SIX gelisteten Wertschriften. SIX ist weltweit die erste Börse, die ein internationales Mikrowellen-Netzwerk in Europa besitzt und betreibt.

IPO - Ceva Logistics Emission CHF 27.50, morgen erster Handelstag an SIX Swiss Exchange, Symbol CEVA. 1,2 Milliarden Franken Erlös des IPO hauptsächlich zur Rückzahlung aufgelaufener Schulden.

Geberit - 1.Q. Umsatz plus 11,7pc, bereinigt um Währungseffekte plus 4,7pc. Operativer Cash Flow um beachtliche 12,1pc auf 245 Millionen Franken.

Logitech - 2018 (per 31. März) Verkäufe plus 16pc auf 2,57 Milliarden Dollar Gewinn Dollar 1.23 pro Aktie (1.24).

Oerlikon - Notenstein La Roche geht auf 20 (19) kaufen: "Erwartungen klar übertroffen." Baader-Helvea kaufen 19.40! Credit Suisse 17 (16.50) neutral.

Swatch - Berenberg Bank erhöht auf 435 (390). Erhöht Gewinnschätzungen, der schwächere Franken hilft!

Nestlé/Coop - Einigung nach wochenlangen Boykotten! Keine Details: aber Preisnachlässe sollen an Kunden weitergegeben werden. Deal wird sicherlich noch von beiden Seiten ausgeschlachtet werden.

Helvetia - Bär geht auf 630 (600) kaufen!

Ams - BNP Paribas senkt energisch auf 98 (118) neutral.

Schindler Holding - platziert inländische Anleihe über 500 Millionen Franken.

Nobelpreis - Präsident Trump von einer Gruppe 18 Republikaner offiziell als Kandidat für Friedensnobel-Preis 2019 (Frist 2018 abgelaufen) angemeldet. Welchen Frieden? Spöttischer Kommentar aus Demokraten-Kreisen: "meinen die Un-Friedenspreis?

Bitcoin - 9193 Momentaufnahme.

Ferner Osten - Tokio Feiertag, Hongkong minus 1,0pc, Schanghai plus 0,6pc, Seoul minus 0,6pc, Singapur minus 1,4pc, Sydney plus 0,8pc. Dollar 0.9969, Euro 1.1953, CNY 6.3600, Gold 1310, Silber 16.42, Erdöl 73.20.

Optionen/Vorbörse - Stimmung leicht gedrückt aber noch ohne grosse Umsätze. Geberit plus 1,5pc gesucht, alle anderen SMI-Titel etwas leichtere Indikationen.

Tendenz - Footsie plus 10 Punkte, DAX minus 44 Punkte, CAC plus 7 Punkte. SMI vorbörslich minus 22 Punkte, DJ Futures plus 15.