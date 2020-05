"Vorsichts- und Bedenkenbörse" - weit verbreitete Angst auf zweite Corona-Welle!

Logitech – Schlussquartal 4. «weiter gewachsen, weiter mehr verdient.» Kepler Cheuvreux bleibt bei halten Kursziel 45.50.

ABB – beliefert den grössten Lebensmittelhändler Norwegens mit Ladestationen.

Dufry – 1.Q: betrachtet sich als massives Opfer der Corona-Krise.

Swiss Life – 1.Q: Zwischenmeldung: «an Geschäftsvolumen verloren». Einnahmen um ein Fünftel rückläufig. «Swiss Life ist aber trotz Corona-Sorgen nach wie vor gut kapitalisiert…»

Wall Street – weltweite Angst vor zweiter Corona-Welle verunsichert Anleger stark. Neuer Hotspot Südkorea, über 100 neue Ansteckungen an einem Tag. Verwirrende Lage im Weissen Haus verunsichert zudem, da Präsident Trump sich immer ohne Maske gibt und «auch nichts davon wissen will». Heute beginnt der Senat mit seinen «Video-Befragungen» (Dr. Fauci und weitere Exponenten). Es wird zum grossen innenpolitischen Thema hochstilisiert werden. Präsident Trump verlor an der PK die Nerven «und lief davon». «Leadership im Verdrängen»? wurde in den Sozialmedien sofort kolportiert! Zudem gibt er sich gegenüber China «hart und unnachgiebig». Und «es wird nichts neu verhandelt, die sollen das Abkommen einhalten…»

Geberit – DZ Bank 375 (360) verkaufen!

LafargeHolcim – UBS bleibt bei 44 kaufen, Odd Securities 49 neutral, Morgan Stanley bei 49 übergewichten, Julius Bär 50 kaufen, Credit Suisse 52 ( 53) überdurchschnittlich.

Sonova – Berenberg 198 (212) halten.

PSP – Morgan Stanley 90 (110) untergewichten.

Bitcoin – 8701 (8790/8500).

Ferner Osten - Tokio flat, Hongkong minus 1,6pc, Schanghai minus 0,3pc, Seoul minus 0,5pc, Singapur minus 1,1pc, Sydney minus 1,1pc, Dollar 0.9755, Euro 1.0517, CNY 7.0931, Gold 1701, Silber 15.48, Erdöl 29.75.

Vorbörse - SMI nachgebend – Swiss Life minus 0,4pc, Logitech und Indorsia plus 1,9pc, Dufry minus 0l,9pc, Aryn minus 1,3pc – restliche Titel leichter, wie immer volatil.

Tendenz - Footsie minus 13 Punkte, DAX minus 58 Punkte, CAC minus 18 Punkte. SMI vorbörslich minus 26 Punkte, Dow Jones Futures minus 200 Punkte.