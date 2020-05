Werweissen an allen Ecken und Enden!

Börsen global – heute geschlossen Singapore, Malaysia und Indonesien (alles Feiertage).

Seco – Arbeitslosenquote Schweiz stieg im April auf 3,3pc (Vormonat 2,9pc), 2351 Personen ausgesteuert.

ABB – erhält von Stadler Rail Auftrag über 180 Millionen Dollar.

Wall Street – das grosse Warten auf Morgen: Arbeitsmarktbericht!

Adecco – CFRA senkt auf 43 (58) halten, Jefferies 43 (38) halten, Mainfirst 53 (45) halten, UBS bleibt bei 67 neutral, Morgan Stanley bei 68 untergewichten, Goldman Sachs 47 (43) neutral (verkaufen).

Swisscom – LBBW 520 (530) halten.

Bâloise – JP Morgan 150 (156) neutral.

Landis+Gyr – JP Morgan 64 (72) untergewichten.

Oerlikon – SG Securities 9.50 (10) kaufen.

Valiant – 1.Q. Betriebsertrag plus 4,9pc, höhere Wertberichtigungen von 3,5 Millionen franken wegen Coronakrise. Zuversicht fürs ganze Jahr mit «Corona-«Vorbehalten.

Immobilien - UBS Immobilienblasenindex 1.Q. deutlich angestiegen in Risikozone!

Bitcoin – 9240 (9398/9022).

Corona-Virus – die Gesellschaften arbeiten mit Volldampf an der Entwicklung von Anti-Corona-Viren (Impfstoffe und Pillen): Amgen, Adaptive Biotechnologies, Altimmune, BioNTech, Pfizer, CytoDyn, Gilead Sciences, GlaxoSmithKline, Heat Biologics, Inovio Pharmaceuticals, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Regeneron Pharmaceuticals, Roche, Sanofi, Takeda Pharmaceutical, Vaxart, Vir Biotechnology u.a.

Peking – Exporte April plus 3,5pc gegenüber Vorjahr, Importe minus 14,2pc, klares Zeichen, dass die Wirtschaft wieder angelaufen ist.

Ferner Osten - Tokio flat, Hongkong minus 0,7pc, Schanghai minus 0,1pc, Seoul minus 0,3, Singapur Feiertag, geschlossen, Sydney minus 0,4pc, Dollar 0.9749, Euro 1.0533, CNY 7.0941, Gold 1686, Silber 14.97, Erdöl 29.53.

Vorbörse – knapp gehalten, Credit Suisse ex Dividende, meisten Titel leichter gestellt, Volatilität (wie immer).

Tendenz - Footsie plus 5 Punkte, DAX plus 11 Punkte, CAC plus 15 Punkte. SMI vorbörslich plus 28 Punkte, Dow Jones Futures plus 157 Punkte.