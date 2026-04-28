Das ist an den Märkten passiert
...seit 17 aufeinanderfolgenden Handelstagen wieder mit negativen Vorzeichen. Das stellt selbst die Erfolgssträhne von 2014 in den Schatten, als der Philadelphia Semiconductor Index an 15 aufeinanderfolgenden Handelstagen stieg. Kurzfristig erscheint dieses Titelsegment nun denn auch ziemlich überhitzt.
Geschehen an der New Yorker Börse vergangene Nacht von Gewinnmitnahmen überschattet. Rücksetzer werden jedoch auch weiterhin konsequent für Zukäufe genutzt. Langfristzinsen wieder im Steigen begriffen. Gehören im Auge behalten. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel im Angebot. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nachgebend. Ähnliches liesse sich über Gold und Silber sagen.
Schwergewicht Novartis zieht den SMI vorbörslich mit sich nach unten. Bei den NEbenwerten stehen schwache Bucher und Avolta gefragten Ypsomed und SIG Group gegenüber. Cembra Money Bank und SFS Group ex Dividende gehandelt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
SIG Group +5.4% (Zahlen)
Ypsomed +2.9% (Heraufstufung)
Verlierer:
Cembra Money Bank -4.6% (ex Dividende)
Bucher -4.6% (Zahlen)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Novartis: Quartalsumsatz 13.11 Mrd $ (erw. 13.3 Mrd $). Op. Kerngewinn 4.9 Mrd $ (erw. 5.2 Mrd $). Umsatzstarke Medikamente wie Entresto oder Cosentyx enttäuschen. Ausblick bleibt dennoch derselbe. Kepler Cheuvreux ist für BUY bis 135 Fr. und Vontobel für BUY bis immerhin 128 Fr.
Barry Callebaut: Basler KB geht auf ÜBERGEWICHTEN (Marktgewichten) bis 1250 Fr. Preist die Aktie als eine Alternative zu Lindt&Sprüngli an. Berenberg Bank zurückhaltender mit HOLD bis 1268 (1487) Fr.
ABB: DZ Bank will es wissen mit KAUFEN bis 90 (75) Fr. Beim Industrie-Urgestein seien gleich mehrere Megatrends am Werk.
Avolta: UBS ghet auf NEUTRAL (Buy) bis 48 (63) Fr. Vom Nahostkonflikt ausgehende Gefahren würden an der Börse grundlegend untrschätzt.
Bucher: Quartalsumsatz 725 Mio Fr. (erw. 742 Mio Fr.). Auftragslage bei der Landmaschinentochter Kuhn überraschend schwach. Ausblick bestätigt. UBS bleibt für NEUTRAL bis 385 Fr., Kepler Cheuvreux für HOLD bis 360 Fr. und die Berenberg Bank für HOLD bis 397 Fr.
Cicor: Research Partners geht auf KAUFEN (Halten) bis 175 (139) Fr. Aktie bereits gestern mit einem Kurssprung.
Huber+Suhner: Grösserer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhge von 2.2 Mio Fr. Nach dem starken Lauf der Aktie kann man dem Verkäufer dies keinesfalls verübeln.
Idorsia: Quartalsumsatz 57 Mio Fr. Umsatz mit dem Schlafmittel Quviviq +74pc (!!!) auf 44 Mio Fr. Op. Verlust 29 Mio Fr. Flüssige Mittel per Ende März bei 95 Mio Fr. Noch keine Neuigkeiten in Bezug auf die Partnersuche für Aprocitentan. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 4.50 Fr.
Inficon: Vontobel erhöht auf 139 (115) Fr. mit HOLD. Überarbeiteter Ausblick fürs laufende Jahr mutet noch immer konservativ an.
Lindt&Sprüngli: Basler KB setzt den dicken Rotstift an mit MARKTGEWICHTEN bis 10'000 (12'000) Fr. Trägt mit den Anpassungen den Berichten im Zusammenhang mit einem möglicherweise schwachen Oster-Geschäft Rechnung.
Santhera: Schliesst das Geschäftsjahr 2025 mit einem Verlust in Höhe von 49.2 Mio Fr. ab. Aufstrebendes Pharmaunternehmen will ab dem dritten Quartal positive Cashflows erzielen.
SIG Group: Quartalsumsatz 714.3 Mio € (erw. 712 Mio €). Org. Wachstum -0.2pc (erw. -1.7pc). Op. Gewinn 95.7 Mio € (erw. 86.4 Mio €). Ausblick bestätigt. Zahlenkranz trägt bereits die Handschrift des neuen und überaus fähigen Firmenchefs. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 13 Fr. und Vontobel für HOLD bis 13.50 Fr.
UBS: Keefe, Bruyette & Woods ist für MARKET PERFORM bis 34 (32) Fr. Nimmt im Vorfeld der morgigen Quartalszahlen kleinere Schätzungsanpassungen vor.
Ypsomed: Barclays geht auf OVERWEIGHT (Equal Weight) bis 343 (420) Fr. Britische Grossbank erachtet die Aktie nach der jüngsten Kurszäsur als interessant.