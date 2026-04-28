Kürzlich berichtete ich darüber, dass die seit Ende März zu beobachtende Erholung an der Leitbörse in New York zu den rasantesten in der Geschichte der Wall Street zählt. Getragen wurde diese Erholung vor allem von den Halbleiteraktien. Wie Erhebungen der Deutschen Bank zeigen, schreibt der Philadelphia Semiconductor Index, kurz SOX, Geschichte. Darin enthaltene Halbleiteraktien gestern Montag erstmals...