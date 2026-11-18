New Yorker Börse nach einem frühen Aufbäumen erneut unter Verkaufsdruck. Gewinnmitnahmen bei den Tech-Giganten werden mittlerweile allerdings vermehrt absorbiert. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich nur bedingt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel etwas höher. Gewinnen bis zu 0.6pc. Von Gelegenheitskäufen dortiger Marktakteure zu hören. Schwergewicht Nvidia trotz erfreulich starken Zahlen nachbörslich nur wenig höher. Asiatische Börsen mehrheitlich im Angebot. Europa und die Schweiz erholt. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen uneinheitlich. Gold und Silber hingegen deutlich tiefer.