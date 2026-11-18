Das ist an den Märkten passiert
...Hassan Al-Wakeel überarbeitet auch seine Anlageurteile und Kursziele für die hiesigen Branchenvertreter. Vollzieht beim Hörgerätespezialisten Sonova eine geradezu spektakuläre 180-Grad-Wende auf OVERWEIGHT (Underweight) und bleibt beim Dentalimplantatehersteller Straumann bei OVERWEIGHT. Mit 135 (zuvor 120) Franken beziehungsweise 330 (220) Franken kommen beide Kaufempfehlungen mit deutlich höheren Kurszielen daher. Andere Banken bei der Sonova-Aktie nach dem starken Lauf der letzten Wochen hingegen eher wieder zurückhaltend.
New Yorker Börse nach einem frühen Aufbäumen erneut unter Verkaufsdruck. Gewinnmitnahmen bei den Tech-Giganten werden mittlerweile allerdings vermehrt absorbiert. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich nur bedingt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel etwas höher. Gewinnen bis zu 0.6pc. Von Gelegenheitskäufen dortiger Marktakteure zu hören. Schwergewicht Nvidia trotz erfreulich starken Zahlen nachbörslich nur wenig höher. Asiatische Börsen mehrheitlich im Angebot. Europa und die Schweiz erholt. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen uneinheitlich. Gold und Silber hingegen deutlich tiefer.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von ABB und Alcon. Bei den Nebenwerten lassen Inficon, Sonova, VAT Group und Comet die Muskeln spielen. Neue Ziele bei SGS und Dormakaba kommen gut an.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Sonova +2.2% (Heraufstufung)
VAT Group +2.2% (US-Vorgaben)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Meier Tobler: Sand Grove Capital nistet sich mit gut 3pc ein. Amerikaner sind bekannt für ihre Arbitragekünste. Pressen nun wohl auch noch die letzten paar Rappen heraus.
SGS: Lädt heute zum Investorentag. Vorabinformationen umfassen etwas höhere Umsatz- und Gewinnvorgaben fürs laufende Jahr sowie neue Mittelfristziele. Bisherige Ziele werden rund ein Jahr früher als gedacht erreicht. Vontobel zeigt sich überzeugt mit BUY bis 111 Fr.
Dormakaba: Hält heute ebenfalls einen Investorentag ab. Insbesondere die neuen mittelfristigen Margenvorgaben dürften in hiesigen Börsenkreisen gut ankommen. Vontobel bleibt für HOLD bis 75 Fr. und die UBS für NEUTRAL bis 71 Fr.
Galenica: Tochter Verfora übernimmt Mehrheitsbeteiligung an polnischer Qpharma. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. UBS bleibt für NEUTRAL bis 87 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 95 Fr.
Julius Bär: Royal Bank of Canada erhöht auf 77 (72) Fr. mit OUTPERFORM. Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe führt zu höheren Gewinnschätzungen.
Novartis: Legt im Vorfeld des diesjährigen San Antonio Breast Cancer Symposium Studienergebnisse zu Kisqali und zwei weiteren Wirkstoffen vor.
Roche: Dänischer Partner Zealand Pharma geht beim Schlankheitsmittel Petrelintide zur Dosierungsfindung über.
Skan: Bundesstrafgericht in Bellinzona verurteilt den Finanzchef wegen Insiderhandels. Dieser bleibt im Amt und geht in Berufung.
UBS: Aktie gestern Nachmittag zeitweise unter starkem Verkaufsdruck. Grossaktionär Cevian Capital hat sich zuvor von rund einem Viertel seines Pakets getrennt, wie aus einem SEC-Dokument hervorgeht.