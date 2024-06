New Yorker Börse weiterhin in Rekordlaune. Nasdaq-100-Index kratzt erstmals an der 20'000er-Marke. Kursfeuerwerk bei den Tech-Giganten. Entspannung bei den Zinsen hilft. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel von Anschlusskäufen erfasst. Dortige Börsen allerdings uneinheitlich. Mal schauen, ob sich Europa und die Schweiz heute fangen können.