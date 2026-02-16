Das ist an den Märkten passiert
...ein anderes Schwergewicht ins Musterportefeuille des Leiters der Technischen Analyse bei der Zürcher Bank ein. Dieser Schritt kommt einem Tabubruch gleich, fiel Pocinci in den letzten Jahren teils doch durch gar negative Kursprognosen auf. Nun sieht er die Aktie des Nahrungsmittelmultis aus Vevey aus einem mehrjährigen Abwärtstrend nach oben ausbrechen. Diese taktische Kaufempfehlung trifft quasi in letzter Minute vor den Zahlen vom kommenden Donnerstag ein...
New Yorker Börse gibt die Gewinne kurz vor dem Wochenende wieder ab. Geschehen bei den Tech-Giganten erneut von Gewinnmitnahmen überschattet. Von Umschichtungen in andere Titelsegmente zu vernehmen. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich nach den zahmen US-Teuerungszahlen vom Freitagnachmittag weiter. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel richtungssuchend. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz zur Stunde noch in Lauerstellung. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen teils unter starkem Verkaufsdruck. Erholung vom Freitag rückblickend wohl bloss ein kurzes Aufbäumen. Auch Gold und Silber tiefer.
Sämtliche 20 SMI-Titel vorbörslich im Plus, angeführt von Roche und Swiss Re. Bei den Nebenwerten stehen gefragte SoftwareOne schwächeren BB Biotech gegenüber. Alle übrigen Aktien bisher gut behauptet. US-Leitbörse heute feiertagsbedingt geschlossen. Folglich auch hierzulande mit einem eher dünnen Handel zu rechnen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Roche +0.6% (Produktnews)
Swiss Re +0.6% (Anschlusskäufe)
Verlierer:
BB Biotech -0.4% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
R&S Group: Der mysteriöse Käufer von Aktien hat einen Namen. Der französische Nebenwerte-Spezialist Moneta Asset Management nistet sich mit 3pc beim Trafohersteller ein.
Also: Swisscanto trennt sich von Aktien. ZKB-Fondstochter hält erstmals seit Mitte Januar wieder weniger als 3pc der Stimmrechte.
Avolta: ZKB ist für MARKTGEWICHTEN bis 55 (48) Fr. Lobt die neue Stabilität und Zuverlässigkeit des Reisehandelskonzerns aus Basel. Deutsche Bank zurückhaltender mit HOLD bis 48 Fr. Nimmt aufgrund des starken Frankens sogar einschneidende Schätzungsreduktionen vor.
Georg Fischer: Oddo trimmt auf 72 (73) Fr. mit OUTPERFORM. Transformation hin zu einem reinen Anbieter von Wasserlösungen schreitet voran.
Holcim: J.P. Morgan hält die Angst vor einer Lockerung des CO2-Regimes durch die Politik in Brüssel für übertrieben - ebenso wie die jüngsten Kursverluste. Aktie für die Amerikaner weiterhin ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 84 Fr.
Kühne+Nagel: Nach Vontobel und der ZKB am Freitag verteidigt nun auch Goldman Sachs die zuletzt schwache Aktie. Bleibt für BUY bis 210 Fr.
Roche: Gazyva in fortgeschrittenen Patientenstudien auf dem Gebiet von membranöser Nephropathie mit vielversprechenden Ergebnissen. Octavian erhöht auf 402 (399) Fr. mit BUY.
Romande Energie: Dürfte das Jahr 2025 mit einem op. Gewinn zwischen 145 und 155 Mio Fr. (erw. 132 Mio Fr.). abgeschlossen haben. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Schindler: Deutsche Bank senkt auf 280 (297) Fr. mit HOLD. Moderates Wachstum spricht für eher müehseelige Margenverbesserungen.
SGS: J.P. Morgan verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit OVERWEIGHT bis 117 Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel für den Warenprüfkonzern aus Zug.
Swisscom: Bank of America beisst sich fest mit UNDERPERFORM bios 463 (451) Fr. Trimmt die bankeigenen Gewinnerwartungen nach den Zahlen etwas.
Zurich Insurance: Beantragt gemeinsam mit der britischen Beazley eine Fristverlängerung für die milliardenschwere Übernahme. Anliegen dürfte vom Gesetzgeber wohl durchgewinkt werden, wie Händler meinen. Deutsche Bank bleibt für HOLD bis 575 Fr.