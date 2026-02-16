New Yorker Börse gibt die Gewinne kurz vor dem Wochenende wieder ab. Geschehen bei den Tech-Giganten erneut von Gewinnmitnahmen überschattet. Von Umschichtungen in andere Titelsegmente zu vernehmen. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich nach den zahmen US-Teuerungszahlen vom Freitagnachmittag weiter. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel richtungssuchend. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz zur Stunde noch in Lauerstellung. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen teils unter starkem Verkaufsdruck. Erholung vom Freitag rückblickend wohl bloss ein kurzes Aufbäumen. Auch Gold und Silber tiefer.