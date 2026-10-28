Das ist an den Märkten passiert
...eigentlich erst seit September Bestandteil des renommierten Börsenbarometers. Aus London trifft nun ausgerechnet am Tag der Veröffentlichung der Quartalsumsatzzahlen eine Herunterstufung ein. Der für Intron Health tätige Analyst geht auf HOLD (Buy) und streicht das Kursziel auf 75 (zuvor 85) Franken zusammen. Für Beobachter kommt dieser Schritt überraschend. Gilt insbesondere für die Kurszielreduktion.
New Yorker Börse nach einem richtungssuchenden Sitzungsverlauf letztendlich höher. Von Panikkäufen bei den Tech-Giganten zu hören. Situation bei den Langfristzinsen fürs Erste unter Kontrolle. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut gefragt. Gewinnen bis zu 0.5pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz wohl etwas tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erholt. Gold und Silber weiterhin mit einem eher schweren Stand.
SMI vorbörslich im Minus. ABB der einzige Lichtblick. Sandoz, UBS und Logitech unter Druck. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Straumann, Temenos und AMS Osram schwachen Rieter und Ems-Chemie gegenüber. Warten auf den Fed-Entscheid vom Abend. Vermutlich eine Nullrunde...
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +4.6% (ASML-Zahlen)
Temenos +2.8% (Zahlen, Ausblick)
Verlierer:
Sandoz -5.5% (Zahlen, Herunterstufung)
Logitech -3.3% (Zahlen, Ausblick)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
UBS: Quartalsgewinn vor Steuern 4.01 Mrd $ (erw. 3.76 Mrd $). Erfreulich starker Gewinnbeitrag aus dem Personal- & Corporate Banking rettet der Grossbank das Quartal. Jener aus dem Global Wealth Management wird den Erwartungen hingegen nur knapp gerecht. Reicht das, um der zuletzt schwachen Aktie heute neues Leben einzuhauchen? Vontobel bleibt für HOLD bis 40 Fr. Kepler Cheuvreux widerspricht mit BUY bis 47 Fr.
Sandoz: Quartalsumsatz 2.94 Mrd $ (erw. 3 Mrd $). Umsatz mit Biosimilars +16pc auf 998 Mio $ (erw. 1.02 Mrd $). Diesjährige Umsatzvorgaben leicht tiefer, Margenvorgaben hingegen etwas höher. Unter dem Strich wohl ein Nullsummenspiel. Lieferengpässe im Geschäft mit Biosimilars. Vontobel bleibt für BUY bis 80 Fr. und Kepler Cheuvreux gar für BUY bis 90 Fr.
Aryzta: Oddo trimmt auf 70 (75) Fr. mit OUTPERFORM. Restrukturierungen in Deutschland haben ihren Preis.
Basilea: Basler KB erhöht auf 84 (75) Fr. mit ÜBERGEWICHTEN. Trägt damit den höheren firmeneigenen Jahresvorgaben Rechnung.
Dormakaba: Quartalsumsatz 702.9 Mio Fr. Org. Wachstum +4pc. Diesjährige Finanzziele bleiben unangetastet. Vontobel bleibt für HOLD bis 70 Fr. und Kepler Cheuvreux für BUY bis 75 Fr.
Ems-Chemie: UBS geht auf NEUTRAL (Buy) bis 870 (860) Fr. Bereits die dritte Herunterstufung innerhalb weniger Tage. Und die Grossbank fackelt bekanntlich nicht lange...
Idorsia: Fabry-Wirkstoff Lucerastat geht in die Phase-3 über. Läuft bei den Allschwilern. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 4.50 Fr.
Jungfraubahn: Berenberg Bank startet mit BUY bis 310 Fr. Die jüngste Kursschwäche biete günstige Einstiegsgelegenheiten, heisst es.
Landis+Gyr: Drückt aufs Tempo und schliesst das Aktienrückkauf ab. Hat gut 605'000 Titel im Gegenwert von 30.5 Mio Fr. erworben.
Logitech: Quartalsumsatz 1.22 Mrd $ (erw. 1.21 Mrd $). Op. Gewinn 230.9 Mio $ (erw. 203.6 Mio $). Vorgaben fürs Weihnachts-Quartal eher etwas vorsichtig. Aktie für die Berenberg Bank denn auch weiterhin ein Kauf bis 100 Fr. Vontobel erhöht sogar auf 114 (113) Fr. mit BUY.
Novartis: Royal Bank of Canada ist für SECTOR PERFORM bis 130 (120) Fr., Oddo für NEUTRAL bis 128 (121) Fr. und die UBS für NEUTRAL bis 130 (116) Fr.
Peach Property: US-Ratingagentur Moody's erhöht das sogenannte Corporate-Family-Rating auf B1 (B2). Positiv.
Rieter: Neunmonatsumsatz 899 Mio Fr. (erw. 867 Mio Fr.). Auftragseingang 951 Mio Fr. (erw. 891 Mio Fr.). Jahresumsatz am unteren Ende der Zielbandbreite erwartet. Margenziel wird sogar gesenkt. Autsch! ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Roche: Weiterer Titelverkauf durch einen Verwaltungsrat in Höhe von 2.4 Mio Fr. Julius Bär zieht nach auf 370 (350) Fr. mit HOLD.
SGS: Citigroup will es wissen mit BUY bis 118 (105) Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie des Warenprüfkonzerns aus Zug.
SIG Group: Basler KB erhöht auf 16.50 (14) Fr. mit MARKTGEWICHTEN und Vontobel ebenfalls auf 16.50 (15.50) Fr. mit HOLD.
Straumann: Quartalsumsatz 667.1 Mio Fr. (erw. 663 Mio Fr.). Org. Wachstum +9.2pc (erw. +8.8pc). Nordamerika-Geschäft leicht enttäuschend. Ausblick bleibt erwartungsgemäss derselbe. Bernstein Société Générale bleibt für OUTPERFORM bis 124 Fr. und Vontobel für BUY bis 122 Fr.
Swiss Life: Berenberg Bank geradezu euphorisch mit BUY bis 1125 (1073) Fr. Zuständiger Analyst geht von einem erfreulichen Zwischenbericht fürs dritte Quartal aus.
Temenos: Quartalsumsatz 292.8 Mio $ (erw. 296.7 Mio $). Lizenzeinnahmen sprudeln nicht wie erhofft. Op. Gewinn 109.3 Mio $ (erw. 99.9 Mio $). Diesjährige Gewinnvorgaben werden nach oben angepasst. Jefferies bleibt für BUY bis 85 Fr. und die Berenberg Bank sogar für BUY bis 100 Fr. Kepler Cheuvreux erhöht auf 75 (65) Fr. mit HOLD, Vontobel auf 95 (91) Fr. mit BUY und die Citigroup auf 88 (85) Fr. ebenfalls mit BUY.
Derivate: Frühe Umsätze in den Put-Warrants WEMF8T und EMFPJB auf Ems-Chemie sowie im Call-Warrant WLOMLT und im Long Mini-Future MLOL1T auf Logitech. Grössere Aktivitäten zudem auch im Short Mini-Future MGO7CT auf die Gold-Unze und im Long Mini-Future MSDBBV auf Sandoz.