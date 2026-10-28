Temenos: Quartalsumsatz 292.8 Mio $ (erw. 296.7 Mio $). Lizenzeinnahmen sprudeln nicht wie erhofft. Op. Gewinn 109.3 Mio $ (erw. 99.9 Mio $). Diesjährige Gewinnvorgaben werden nach oben angepasst. Jefferies bleibt für BUY bis 85 Fr. und die Berenberg Bank sogar für BUY bis 100 Fr. Kepler Cheuvreux erhöht auf 75 (65) Fr. mit HOLD, Vontobel auf 95 (91) Fr. mit BUY und die Citigroup auf 88 (85) Fr. ebenfalls mit BUY.