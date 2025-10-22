New Yorker Börse gibt Gewinne im Sitzungsverlauf teilweise ab. Vorerst nur der Dow Jones mit neuer Bestmarke. Situation bei den Langfristzinsen bleibt entspannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel von Schwergewicht Netflix gebremst. Streaming-Pionier gestern nachbörslich mit einem eher enttäuschenden Zahlenkranz. Aktie folglich um gut 6pc tiefer. Asiatische Börsen uneinheitlich bis schwächer. Ähnliches auch für Europa und die Schweiz zu erwarten. Gold und Silber machen nach dem jüngsten Rücksetzer etwas Boden gut. Geschehen noch von Zurückhaltung geprägt. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen richtungssuchend.