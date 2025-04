New Yorker Börse nach einem richtungslosen Sitzungsverlauf uneinheitlich. Nvidia und Co dem breiten Markt für einmal eine wertvolle Stütze. Nach den jüngsten Verlusten von Gelegenheitskäufen zu vernehmen. Heute "Liberation Day" in Washington. Endlich Klarheit in Sachen Strafzölle der Trump-Regierung. US-Aktienfutures im Vorfeld davon nur knapp behauptet. Verlieren bis zu 0.3pc. Asiatische Börsen mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz dennoch tiefer erwartet. Kaufbereitschaft momentan eher gering. Bitcoin bisher flott unterwegs.