New Yorker Börse auch vergangene Nacht wieder in Rekordlaune. Nvidia, Tesla und Co von Anschlusskäufen erfasst und weiter nach oben getragen. The sky is the limit. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel nur geringfügig leichter. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Schwergewicht Roche für die Schweiz im Tagesverlauf ein Spielverderber?