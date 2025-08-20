New Yorker Börse trotz einer Erholung kurz vor Sitzungsende ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Wachstumswerte besonders stark davon betroffen. Langfristzinsen ziehen weiter an - und das nur wenige Tage vor dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole. US-Aktienfutures heute früh erneut unter Verkaufsdruck. Notieren bis zu 0.5pc tiefer. Schwergewicht AMD verliert nachbörslich. Europa und die Schweiz ebenfalls schwächer erwartet. Bicoin, Ethereum und andere Kryptowährungen können sich nach den jüngsten Verlusten noch nicht wieder aufrappeln.