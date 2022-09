New Yorker Börse nach bewegter Sitzung im Plus. Von Gelegenheitskäufen zu hören. Verfallsbedingte Impulse helfen ebenfalls. US-Aktienfutures im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen allerdings uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz vor den US-Detailhandelsumsätzen vom Nachmittag noch in Lauerstellung.