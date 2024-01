New Yorker Börse baut Gewinne vom Freitag weiter aus, wenn auch in gemächlicherem Tempo. Gewinnmitnahmen bei den Tech-Giganten bisher gut absorbiert. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut etwas höher. Dortige Börsen dennoch uneinheitlich. Einzig Hongkong nach den jüngsten Verlusten mit einer kräftigen Erholung. Setzen heute auch in Europa und der Schweiz Anschlusskäufe ein?