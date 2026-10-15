New Yorker Börse trotz Aufbäumen kurz vor Sitzungsende mit deutlichen Verlusten. Teuerungszahlen von gestern Nachmittag kommen gar nicht gut an. Bank of America undd Morgan Stanley nach Zahlen unter Druck. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut tiefer. Verlieren bis zu 1pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Vorzeichen auch für Europa und die Schweiz negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit deutlichen Abschlägen. Gold und Silber hingegen erholt.