Das ist an den Märkten passiert
...Hans Peter Schmidlin von der Basler Kantonalbank eine Übertreibung. Geht deshalb auf ÜBERGEWICHTEN (Marktgewichten) mit einem unveränderten Kursziel von 80 Franken. Rechnerisches Aufwärtspotenzial somit bei mehr als 20pc.
New Yorker Börse trotz Aufbäumen kurz vor Sitzungsende mit deutlichen Verlusten. Teuerungszahlen von gestern Nachmittag kommen gar nicht gut an. Bank of America undd Morgan Stanley nach Zahlen unter Druck. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut tiefer. Verlieren bis zu 1pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Vorzeichen auch für Europa und die Schweiz negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit deutlichen Abschlägen. Gold und Silber hingegen erholt.
Sämtliche 20 SMI-Titel vorbörslich im Minus. Holcim und ABB die Verlierer. Bei den Nebenwerten stehen gefragte DocMorris und VAT Group schwachen Inficon, AMS Osram und Comet gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
DocMorris +6.7% (Zahlen, Ausblick)
VAT Group +0.8% (Zahlen, Ausblick)
Verlierer:
Inficon -1.7% (US-Vorgaben)
Comet -1.5% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
DocMorris: Quartalsumsatz 342.7 Mio Fr. (erw. 319.8 Mio Fr.). Umsatz E-Rezepte +78pc (!!!) auf 108.1 Mio Fr. (erw. 88.4 Mio Fr.). Jahresvorgaben werden erhöht. Leerverkäufer in schierer Panik. UBS bleibt für NEUTRAL bis 11 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.
Aryzta: Stellt den deutschen "Backwaren-König" Heiner Kamps zur Wahl an die VR-Spitze auf. Dort soll er Urs Jordi ablösen. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN und Vontobel für BUY bis 65 Fr.
Adecco: Schroders tritt als Verkäufer von Aktien in Erscheinung. Briten halten erstmals seit Ende Juli wieder weniger als 5pc am Stellenvermittler.
Avolta: Verträge an gleich vier mexikanischen Flughäfen erfolgreich verlängert. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 50 Fr.
Bossard: Vontobel will es wissen mit BUY bis 300 (250) Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie des Spezialisten für Verbindungs- und Montagetechnik. Berenberg Bank kaum zurückhaltender mit BUY bis 290 (265) Fr.
Centiel: Aktie für die UBS ein Kauf bis 7.93 (7.63) Fr. Trägt mit den Anpassungen den US-Aufträgen im Umfang von mehr als 50 Mio $ Rechnung.
Cicor: Quartalsumsatz 171 Mio Fr. (erw. 181 Mio Fr.). Auftragseingang 193 Mio Fr. (erw. 192 Mio Fr.). Bleibt beim Ausblick vage. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 165 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Galderma: Hautmittel Nemluvio mit vielversprechenden Studienergebnissen bei Kindern zwischen 2 und 11 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 215 Fr. und Vontobel für BUY bis 200 Fr.
Holcim: Kepler Cheuvreux senkt auf 82.50 (90.25) Fr. mit BUY. Zuständiger Analyst hält die längerfristigen Aussichten für intakt.
Kühne+Nagel: Royal Bank of Canada startet mit SECTOR PERFORM bis 235 Fr. Gibt ausgerechnet der Aktie von Rivale DHL den Vorzug mit OUTPERFORM bis 67 €. Deutsche Bank erhöht sogar auf 240 (196) Fr. mit HOLD.
Kuros: Umsatz nach neun Monaten 141.8 Mio $. Op. Gewinn 20.6 Mio $. Diesjährige Finanzziele werden nicht ganz überraschend nach oben angepasst. Swisscanto kaufte jüngst Aktien zu. ZKB-Fondstochter steigt beim Medtech-Unternehmen mit gut 3pc erstmals in den Olymp der bedeutenden Aktionäre auf. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 38 Fr.
Lonza: Morgan Stanley erhöht auf 675 (650) Fr. mit OVERWEIGHT und Oddo sogar auf 710 (690) Fr. mit OUTPERFORM.
Nestlé: Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaates Texas verklagt den Nahrungsmittelmulti und seine dortige Tochter Gerber wegen giftigen Schwermetallrückständen in Säuglingsnahrung. Eine weitere Baustelle für Nestlé-Chef Philipp Navratil. Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 90 Fr.
Novartis: US-Partner Vanda Pharmaceuticals mit Rückschlag bei VQW-765. Mit dem auslizenzierten Wirkstoff liess sich in Studien nicht die erhoffte Wirksamkeit nachweisen.
Sonova: Bernstein Société Générale ist für OUTPERFORM bis 285 (275) Fr. Eine Erhöhung der diesjährigen Finanzziele erscheint immer wahrscheinlicher.
UBS: Notfallpläne der Grossbank sehen u.a. einen Wegzug aus der Schweiz vor, wie das renommierte Wall Street Journal in Erfahrung gebracht haben will. Ähnliches berichtete zuvor auch schon die Financial Times. Wird hier wegen der Eigenmitteldiskussion eine Drohkulisse aufgebaut?
VAT Group: Quartalsumsatz 376 Mio Fr. (er. 379 Mio Fr.). Auftragseingang 696.6 Mio Fr. (erw. 525 Mio Fr.). Nächstjähriger Umsatz deutlich über den bisherigen Vorgaben erwartet. UBS bleibt für BUY bis 800 Fr. und Kepler Cheuvreux für BUY bis immerhin 740 Fr. ZKB zurückhaltender mit MARKTGEWICHTEN.
Zurich Insurance: Jefferies erhöht händeringend auf 620 (520) Fr. mit HOLD. Lässt die Beazley-Übernahme ins Bewertungsmodell miteinfliessen.