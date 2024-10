Geschehen an der New Yorker Börse ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Schwindende Zinshoffnungen Gift für Nvidia und Co. US-Aktienfutures dank überzeugenden Unternehmensergebnissen heute früh im asiatischen Handel erholt. Gewinnen bis zu 0.5pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Stimmung allerdings fragil. Europa und die Schweiz vorsichtig höher erwartet.