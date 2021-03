New Yorker Börse findet dank starken Bankaktien gegen Sitzungsende ins Plus. Fed will Dividenden- und Aktienrückkaufsbeschränkungen zur Jahresmitte kippen. Tech-Giganten hingegen mit schwerem Stand. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.7 Prozent höher. Dortige Börsen folglich in Feierlaune. Europa und die Schweiz vor versöhnlichem letztem Handelstag der Woche.