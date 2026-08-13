Das ist an den Märkten passiert
...günstig wie noch nie in diesem Jahr. Dennoch wollen die Aktienanleger nichts davon wissen und sind mit offenem Visier unterwegs. Etwas gar grobfahrlässig...?
New Yorker Börse nach einem richtungssuchenden Sitzungsverlauf uneinheitlich. Schwergewicht SpaceX mit satten Gewinnen. Auch andere Tech-Giganten gefragt und dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz ebenfalls höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen vorerst noch unentschlossen. Gold und Silber hingegen nachgebend.
SMI vorbörslich leicht im Plus, angeführt von Logitech und Alcon. Amrize einziger Blue Chip mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten stehen gefragte PolyPeptide, Komax und Tecan schwachen Swissquote gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Komax +4.3% (Zahlen, Ausblick)
PolyPeptide +3.2% (Zahlen)
Verlierer:
Swissquote -4.4% (Zahlen)
Amrize -0.3% (US-Vorgaben)
Idorsia: Kleinerer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 50'000 Fr. Erste solche Transaktion seit Jahren, soviel ich weiss.
BB Biotech: Saba Capital kauft Aktien zu. Hält erstmals seit Ende März wieder mehr als 5pc am Investment-Vehikel.
Flughafen Zürich: Fertigt im Juli 3.3 Mio Passagiere ab. Ein Plus von 2.4pc gegenüber Juli vergangenen Jahres. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 230 Fr.
Komax: Halbjahresumsatz 272.4 Mio Fr. (erw. 277.6 Mio Fr.). Op. Gewinn 1.6 Mio Fr. (erw. 7.1 Mio Fr.). Wenigstens sind die Auftragsbücher gut gefüllt und der Ausblick vielversprechend. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 55 Fr. und die UBS für NEUTRAL bis 68 Fr. Vontobel super-zuversichtlich mit BUY bis 100 Fr.
Kudelski: Tochter Nagravision geht Partnerschaft mit Narrative Entertainment ein. Ein Lebenszeichen aus Lausanne...
Kuros: Halbjahresumsatz 92.4 Mio Fr. Op. Gewinn 12.6 Mio Fr. Jahresvorgaben und Mittelfristziele werden bestätigt. Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 38 Fr.
Leclanché: SIX räumt dem Unternehmen Zeit bis Ende August ein, um den letztjährigen Geschäftsbericht endlich zu veröffentlichen.
Montana Aerospace: Halbjahresumsatz 518.4 Mio € (erw. 503 Mio €). Op. Gewinn 87.1 Mio € (erw. 83 Mio €). Jahresvorgaben bleiben dieselben. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 25 Fr.
Oerlikon: Octavian will es wissen mit BUY bis 6 (4.30) Fr. Nimmt die Gewinnschätzungen nach den Zahlen um bis zu 10pc nach oben.
PolyPeptide: Halbjahresumsatz 236.6 Mio €. Op. Gewinn 49.1 Mio €. Angesichts der vorliegenden Barofferte wohl vernachlässigbar.
Swissquote: Halbjahresgewinn von Steuern 182.9 Mio Fr. (erw. 195.4 Mio Fr.). Nettoneugeld 5.1 Mrd Fr. (erw. 4.2 Mrd Fr.). Diesjährige Gewinnvorgaben werden überraschend gesenkt. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 51 Fr., Vontobel für HOLD bis 44 Fr. und die UBS für NEUTRAL bis 42.50 Fr.
Tecan: UBS erhöht auf 222 (208) Fr. mit BUY. Zuständiger Analyst etws vorsichtiger für die Margenentwicklung als bisher. Octavian und Morgan Stanley deutlich zurückhaltender mit HOLD bis 160 (155) Fr. bzw. EQUAL-WEIGHT bis 160 (142) Fr. und Vontobel mit HOLD bis 180 (148) Fr.
Zurich Insurance: Julius Bär erhöht auf 666 (660) Fr. mit BUY. Eine "teuflisch gute" Kursprognose...?
Derivate: Frühe Umsätze in den Knock-out-Calls OSPDJV und OSPD6V auf SpaceX sowie im Call-Warrant XAGXAZ auf die Silber-Unze. Grössere Aktivitäten auch im Put-Warrant SQDPJB auf Swissquote.