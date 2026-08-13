New Yorker Börse nach einem richtungssuchenden Sitzungsverlauf uneinheitlich. Schwergewicht SpaceX mit satten Gewinnen. Auch andere Tech-Giganten gefragt und dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz ebenfalls höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen vorerst noch unentschlossen. Gold und Silber hingegen nachgebend.