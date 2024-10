...die China-Chefkorrespondentin des renommierten "The Wall Street Journal" vor übertriebenen Hoffnungen auf ein grosses Wirtschaftspaket. Die Regierung in Peking sei zwar bereit, die heimische Wirtschaft zu stützen. Dies allerdings nur punktuell. Der Paketumfang werde von den Aktienmarktakteuren überschätzt, so das Fazit.