New Yorker Börse gibt frühe Gewinne in der zweiten Sitzungshälfte ab. Schwergewicht nach Beteiligungsreduktion durch Berkshire Hathaway unter Druck. Auch bei anderen Tech-Giganten Gewinnmitnahmen zu beobachten. Langfristzinsen steigen im Vorfeld des Fed-Entscheid wieder, was auch nicht gerade hilft. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut tiefer. Verlieren bis zu 0.6pc. Dortige Börsen mehrheitlich im Angebot. Ähnliches für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin vorerst richtungssuchend. Heute Nacht in den USA Zahlen von AMD und Supermicro.