New Yorker Börse gibt anfängliche Gewinne wieder ab. Notiert bei Sitzungsende sogar in der Nähe der Tagestiefststände. Protokoll der letzten Fed-Sitzung lässt auf weitere Zinsschritte schliessen. Nicht, was die Börse hören wollte. US-Aktienfutures im asiatischen Handel nur knapp behauptet. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen erneut etwas schwächer. Ähnliches wohl auch für Europa und die Schweiz zu erwarten.