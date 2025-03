New Yorker Börse grenzt frühe Verluste im Sitzungsverlauf etwas ein. Nvidia und Co dem Gesamtmarkt für einmal eine wertvolle Stütze. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erholt. Gewinnen bis zu 0.8pc, nachdem sich im Ukraine-Konflikt nun doch eine diplomatische Einigung abzeichnet. Asiatische Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen sehr freundlich. Vorzeichen stehen auch in Europa und der Schweiz auf Erholung. Bitcoin kratzt von unten wieder an der Marke von 90'000 $.