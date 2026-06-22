Das ist an den Märkten passiert
...hatte sein Kursziel bereits Ende April auf 45 (zuvor 50) Franken gesenkt. Nun geht der Analyst noch einen Schritt weiter und senkt sein Anlageurteil auf UNTERGEWICHTEN (Marktgewichten). Werden auch andere Berufskollegen bei ihren Schätzungen, Kurszielen und Anlageurteilen unter negativen Vorzeichen über die Bücher gehen...? Die Avolta-Aktie gilt in diesen Kreisen als äusserst beliebt.
New Yorker Börse am Freitag feiertagsbedingt geschlossen. US-Aktienfutures zu Wochenbeginn im asiatischen Handel etwas tiefer. Verlieren bis zu 0.3pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz leicht negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen richtungssuchend. Gold und Silber mit einem ersten Erholungsversuch. Erfolg noch ungewiss.
Sika und Amrize vorbörslich einzige SMI-Aktien im Plus. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Inficon und Comet schwächeren Belimo und Dottikon gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Inficon +0.6% (Kurszielerhöhung)
Amrize +0.6% (Modernisieriungspläne)
Verlierer:
Belimo -1.7% (Herunterstufung)
Dottikon ES -1.4% (Kurszielreduktion)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
UBS: Barclays erhöht zähneknirschend auf 40 (35) Fr. mit EQUAL WEIGHT. Zuständige Analystin hält die Aktie für fair bewertet und sieht kursseitig kaum noch Luft nach oben.
Amrize: Will das Werk im kanadischen Québec einer grundlegenden Modernisierung unterziehen. Jährliche Fördermenge soll um 300'000 auf 1.2 Mio Tonnen steigen. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 50.50 Fr.
Belimo: Jefferies geht auf HOLD (Buy) bis 1035 (1013) Fr. Aktie zuvor mit einem starken Lauf. Gute Wachstumsaussichten erscheinen damit nun eingepreist.
Comet: J.P. Morgan will es wissen und erhöht auf 500 (335) Fr. mit OVERWEIGHT. Überarbeitete Gewinnschätzungen liegen neuerdings am oberen Ende der firmeneigenen Mittelfristziele.
Implenia: Swisscanto kauft wacker Aktien zu. Fondstochter der ZKB erstmals seit vergangenem August wieder mit einem Stimmenanteil von mehr als 3pc. Zeitnah jedoch mehrere Titelverkäufe aus dem Verwaltungsrat und der Chef-Etage im Gesamtvolumen von 1.9 Mio Fr.
Inficon: Aktie für J.P. Morgan ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 200 (155) Fr. Bewertung trotz gutem Lauf seit Januar noch immer attraktiv.
Lindt&Sprüngli: Basler KB warnt vor einer Zahlenenttäuschung mit MARKTGEWICHTEN bis 9500 (10'000) Fr.
Partners Group: Goldman Sachs setzt den dicken Rotstift an und senkt das Kursziel auf 860 (960) Fr. mit NEUTRAL. Bericht des Leerverkäufers Grizzly Research eine Belastung fürs Anlegervertrauen.
Zehnder: Vontobel trimmt auf 89 (91) Fr. mit BUY. Nimmt allerdings bloss homöopathische Schätzungsanpassungen vor.