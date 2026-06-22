...hatte sein Kursziel bereits Ende April auf 45 (zuvor 50) Franken gesenkt. Nun geht der Analyst noch einen Schritt weiter und senkt sein Anlageurteil auf UNTERGEWICHTEN (Marktgewichten). Werden auch andere Berufskollegen bei ihren Schätzungen, Kurszielen und Anlageurteilen unter negativen Vorzeichen über die Bücher gehen...? Die Avolta-Aktie gilt in diesen Kreisen als äusserst beliebt.