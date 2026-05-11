Das ist an den Märkten passiert
...ÜBERGEWICHTEN (Marktgewichten) herauf. Am 95 Franken lautenden Kursziel hält Sieber indes fest, was einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von gut 14pc entspricht. Die firmeneigenen Jahresvorgaben seien weiterhin erreichbar und die Zusammenarbeit mit der Versandapotheke Redcare vielversprechend, wie der Analyst festhält. Er sieht in der Aktie von Galenica eine interessante Alternative zu jener von Avolta.
New Yorker Börse auch vor dem Wochenende wieder mit neuen Rekorden. Micron, Sandisk, AMD und Intel allesamt mit prozentual zweistelligen Tagesgewinnen. Situation bei den Langfristzinsen bleibt jedoch angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handl knapp behauptet. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin und Ethereum richtungssuchend. Ripple und Solana hingegen flott unterwegs. Silber mit leichten Aufschlägen, Gold mit leichten Abschlägen.
SMI vorbörslich leicht im Plus, angeführt von Richemont, Logitech und der Partners Group. Bei den Nebenwerten stehen gefragte AMS Osram, Ypsomed und Swatch Group schwächeren VAT Group, Comet und Inficon gegenüber. Bei Swiss Life, Sunrise und Swissquote geht heute die Dividende ab.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Swatch Group +3.6% (Produktnews)
AMS Osram +3.2% (Heraufstufung)
Verlierer:
Sunrise -4.9% (Dividendenabgang)
Swiss Life -2.9% (Dividendenabgang)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Ypsomed: Citigroup startet mit BUY bis 360 Fr. Bereits die zweite Kaufempfehlung für die Aktie des Burgdorfer Unternehmens.
Lastminute: Britischer Nebenwerte-Spezialist Andrew Gibbs zieht die Reissleine und reduziert das Aktienpaket auf unter 3pc. War im Frühling 2023 gut zehn Kurs-Franken höher eingestiegen.
Alcon: Aktie für Bernstein Société Générale ein Kauf mit OUTPERFORM bis 73.50 (81.50) Fr. Für Goldman Sachs ebenfalls bis 71 (82) Fr.
AMS Osram: Jefferies geht auf BUY (Hold) bis 21 (8.30) Fr. Zuständiger Analyst sieht grosses kommerzielles Potenzial in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Augmented Reality. Vontobel erhöht immerhin auf 14 (9.30) Fr. mit HOLD.
Comet: Vontobel geht auf HOLD (Buy) bis 370 (340) Fr. Stark anziehende Nachfrage aus der Halbleiterindustrie erscheint zusehends eingepreist.
DKSH: Wird vom indischen Chemieriesen Novaphene mit dem Vertrieb in Malaysia, Singapur und Thailand beauftragt. Positiv. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 72 Fr.
Holcim: J.P. Morgan setzt die Aktie sowohl auf die POSITIVE CATALYST WATCH LIST als auch auf die ANALYST FOCUS LIST mit OVERWEIGHT bis 84 Fr.
Lonza: Bank of America macht keine nennenswerten Kurstreiber aus. Bleibt deshalb für NEUTRAL bis 610 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 650 (670) Fr.
R&S Group: Kleinerer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von gut 72'000 Fr. Aktie seit Tagen mit einem starken Lauf.
Swatch Group: Die Katze ist aus dem Sack. Die Bieler bringen gemeinsam mit Audemars Piguet eine "Royal Pop"-Swatch auf den Markt. UBS bleibt dennoch für SELL bis 95 Fr. und die Berenberg Bank für SELL bis 115 Fr. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
VAT Group: Vontobel geht auf HOLD (Buy) bis 645 (620) Fr. Stark anziehende Nachfrage aus der Halbleiterindustrie erscheint zusehends eingepreist.