New Yorker Börse auch vor dem Wochenende wieder mit neuen Rekorden. Micron, Sandisk, AMD und Intel allesamt mit prozentual zweistelligen Tagesgewinnen. Situation bei den Langfristzinsen bleibt jedoch angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handl knapp behauptet. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin und Ethereum richtungssuchend. Ripple und Solana hingegen flott unterwegs. Silber mit leichten Aufschlägen, Gold mit leichten Abschlägen.