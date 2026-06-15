...902 (zuvor 711) Franken. Darauf abgestützt errechnet sich ein Aufwärtspotenzial von rund 60pc (!!!). Als "Veteran" unter den Versicherungsanalysten geltender Huttner, früher unter anderem für J.P. Morgan in London tätig, begründet diesen Schritt einerseits mit dem künftigen Gewinnbeitrag der Beazley-Übernahme und andererseits mit der starken Bilanz und dem damit verbundenen finanziellen Spielraum für weitere Übernahmen und steigende Dividenden. Wenig überraschend lautet sein Anlageurteil wie bis anhin "Buy". Nächsthöheres Kursziel "bloss" bei 660 Franken, errechnet vom Berufskollegen bei der Bank Julius Bär.