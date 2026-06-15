Das ist an den Märkten passiert
...902 (zuvor 711) Franken. Darauf abgestützt errechnet sich ein Aufwärtspotenzial von rund 60pc (!!!). Als "Veteran" unter den Versicherungsanalysten geltender Huttner, früher unter anderem für J.P. Morgan in London tätig, begründet diesen Schritt einerseits mit dem künftigen Gewinnbeitrag der Beazley-Übernahme und andererseits mit der starken Bilanz und dem damit verbundenen finanziellen Spielraum für weitere Übernahmen und steigende Dividenden. Wenig überraschend lautet sein Anlageurteil wie bis anhin "Buy". Nächsthöheres Kursziel "bloss" bei 660 Franken, errechnet vom Berufskollegen bei der Bank Julius Bär.
New Yorker Börse am Freitag dank Anschlusskäufen höher. Erfolgreiches Debüt von SpaceX lässt die Kurse steigen. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich etwas. Hilft ebenfalls. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut mit deutlichen Aufschlägen. Gewinnen in Erwartung einer Wiederöffnung der Strasse von Hormus bis zu 2pc. Dortige Börsen durchs Band freundlich. Europa und die Schweiz ebenfalls vor Sprung nach oben. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen machen Boden gut. Auch Gold und Silber mit kräftigen Gewinnen.
SMI vorbörslich klar im Plus, angeführt von Partners Group und ABB. Schwergewicht Nestlé ein Bremsklotz. Bei den Nebenwerten lassen Belimo, Huber+Suhner, SoftwareOne sowie AMS Osram die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Belimo +3.9% (Heraufstufung)
AMS Osram +3.8% (US-Vorgaben)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Centiel: Gleich mehrere Titelverkäufe aus der Chef-Etage in Gesamtbetrag von 3.5 Mio Fr. Nach dem zuletzt guten Lauf der Aktie durchaus verständlich, wie Händler meinen.
Cosmo: Anke-Créme Winlevi neuerdings in Deutschland und Österreich erhältlich. Markteinführung in 20 weiteren europäischen Ländern geplant.
Belimo: Morgan Stanley geht auf OVERWEIGHT (Equal-weight) bis 1100 (860) Fr. Geht im Datencenter-Geschäft von einem kräftigen Wachstum aus.
Bystronic: Rudert bei den diesjährigen Finanzzielen zurück. Im Jahresvergleich nicht länger eine Verbesserung der Rentabilität zu erwarten. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Flughafen Zürich: Flughafen Noida im indischen Dehli nimmt den Betrieb auf. Das lange Warten hat endlich ein Ende.
Georg Fischer: Aktie für die Berenberg Bank ein Kauf mit BUY bis 59 (62) Fr. Zuständiger Analyst trägt mit den Anpassungen den ungünstigen Witterungsbedingungen sowie den höheren Rohstoffkosten Rechnung.
Givaudan: Morgan Stanley ist für EQUAL-WEIGHT bis 2900 (2875) Fr. Nimmt auf die Halbjahreszahlen hin kleinere Schätzungsanpassungen vor.
Holcim: Europäische Wettbewerbskommission winkt geplante Übernahme des Wandsystem-Herstellers Xella durch. Octavian erhöht auf 80 (75) Fr. mit BUY.
Partners Group: Tritt den Gerüchten vom Freitag entschieden entgegen. Zeitnah werden der SIX zwei weitere Titelkäufe aus der Chef-Etage im Gesamtbetrag von 6.8 Mio Fr. gemeldet. Goldman Sachs senkt auf 960 (1120) Fr. mit NEUTRAL.
Roche: Erhält von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für den Prostatakrebs-Diagnosetest Ventana PTEN.
SoftwareOne: BNP Paribas geht auf OUTPERFORM (Neutral) bis 10.70 (9) Fr. Bankeigene Gewinnschätzungen werden in Erwartung eines neuen Produktzyklus beim Partner Microsoft um bis zu 7pc nach oben angepasst.
Swissquote: Goldman Sachs senkt auf 45 (48) Fr. mit NEUTRAL. Warnt vor einem Markteintritt von US-Plattformen wie Robinhood in Europa.
Derivate: Frühe Umsätze im Long Mini-Future MDALEV sowie im Put-Warrant WDAGAV auf den DAX. Etwas widersprüchlich. Auffällige Käufe zudem im Call-Warrant ZUZMJB auf Zurich Insurance.