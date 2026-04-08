Das ist an den Märkten passiert
...knapp 15 Prozent weniger an Börsenwert auf die Waage als damals. Für J.P. Morgan tätige Analystin Jane Sparrow strotzt allerdings nur so vor Zuversicht mit OVERWEIGHT bis 119 (zuvor 117) Franken. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die SGS-Aktie. Der Anpassung liegen übrigens um bis zu 2.5pc höhere Gewinnschätzungen der Analystin zugrunde. Schätzungsrevisionen mit positiven Vorzeichen in diesen Tagen mit Seltenheitswert.
New Yorker Börse vergangene Nacht über weite Strecken kraftlos. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings mit kräftigem Sprung, nachdem sich Washington und Teheran auf eine zweiwöchige Feuerpause geeinigt haben. Gewinnen bis zu 3.4pc (!!!). Asiatische Börsen ausnahmslos fest. Langfristzinsen im Zuge tieferer Ölpreise stark rückläufig. Europa und die Schweiz ebenfalls deutlich höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen gefragt. Auch Gold und Silber mit flotten Aufschlägen.
SMI vorbörslich massivst höher. Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis eher ein Bremsklotz. Bei den Nebenwerten lassen VAT Group, AMS Osram und Stadler Rail die Muskeln spielen. Können die frühen Gewinne im Sitzungsverlauf verteidigt werden?
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Stadler Rail +6.3% (Heraufstufung)
Partners Group +6.2% (Waffenruhe)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Galderma: Goldman Sachs ist für BUY bis 190 (185) Fr. US-Bank rechnet mit einem weiteren erfreulichen Quartal für das Hautmittel Nemluvio. Aktie gestern aufgrund der von Washington angekündigten Pharmazölle schwach.
DocMorris: Rivale Redcare mit Umsatzplus von 18pc auf 848 Mio €. Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten sogar +35pc auf 315 Mio €. Von solchen Zahlen kann DocMorris bloss träumen. Octavian setzt den dicken Rotstift an mit BUY bis 8.50 (10) Fr. Wachstumserwartungen auf ein vernünftiges Mass zurückgebunden. Operativer Break-even rückt näher.
Dormakaba: Swisscanto tritt als Verkäuferin von Aktien in Erscheinung. Fondstochter der ZKB erstmals seit September wieder mit einem Stimmenanteil von weniger als 3pc.
Ems-Chemie: Basler KB ist für MARKTGEWICHTEN bis 615 (625) Fr., Kepler Cheuvreux für REDUCE bis 505 (495) Fr. und die Berenberg Bank für SELL bis 565 (510) Fr. Die Skepsis überwiegt...
PolyPeptide: Aktie für die UBS ein Kauf bis 40 (38) Fr. Zuständige Analystin sieht den Pharmazulieferer auf Kurs auf die firmeneigenen Mittelfristziele.
R&S Group: Will weiter in den Ausbau der eigenen Geschäftsaktivitäten investieren. Mittelfristziele werden bei dieser Gelegenheit bestätigt. Schuldenabbau im vergangenen Jahr sehr erfreulich. Kepler Cheuvreux bleibt trotzdem nur für HOLD bis 20 Fr. UBS widerspricht mit BUY bis 25 Fr.
Stadler Rail: ZKB geht auf ÜBERGEWICHTEN (Marktgewichten) bis 28,60 Fr. In Erwartung höherer Gewinnmargen erscheine die Aktie unterbewertet.
Straumann: Goldman Sachs trimmt auf 95 (100) Fr. mit NEUTRAL. Nimmt mit Blick auf die Quartalsumsatzzahlen vor allem Franken-bedingte Schätzungsreduktionen vor.
UBS: New Yorker Gericht weist einen Antrag auf Haftungsbegrenzung im Zusammenhang mit möglichen neuen Holocaust-Klagen zurück. Kepler Cheuvreux bleibt unbeirrt bei BUY bis 40 Fr.