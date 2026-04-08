...knapp 15 Prozent weniger an Börsenwert auf die Waage als damals. Für J.P. Morgan tätige Analystin Jane Sparrow strotzt allerdings nur so vor Zuversicht mit OVERWEIGHT bis 119 (zuvor 117) Franken. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die SGS-Aktie. Der Anpassung liegen übrigens um bis zu 2.5pc höhere Gewinnschätzungen der Analystin zugrunde. Schätzungsrevisionen mit positiven Vorzeichen in diesen Tagen mit Seltenheitswert.