New Yorker Börse grenzt frühe Verluste im Sitzungsverlauf ein. Dow Jones Industrial Index gar im Plus. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings bereits wieder im Angebot. Verlieren bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen schwächer. Vorzeichen in Europa und der Schweiz stehen nach den gestrigen Verlusten auf Erholung. Bitcoin stabilisiert sich in der Nähe von 83'000 $.