Das ist an den Märkten passiert
...in einem überraschenden Schritt aus seinem SWISS EQUITIES PORTFOLIO. Im Gegenzug zieht die Inhaberaktie der Swatch Group ins Musterportfolio ein. Mehr zum Thema und über eine weitere höchst interessante Beobachtung um 12 Uhr in meiner Kolumne...
New Yorker Börse im Höhenrausch. Von Panikkäufen bei den beiden Schwergewichten Microsoft und Micron Technologies zu vernehmen. Entspannung bei den Langfristzinsen hilft. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut in Rekordlaune. Gewinnen weitere bis zu 0.6pc. Dortige Börsen hingegen uneinheitlich. Europa und die Schweiz noch unentschlossen und in Lauerstellung. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen im Angebot. Gold und Silber ohne klare Richtung.
SMI vorbörslich knapp behauptet. Swiss Re und Amrize einzige Blue Chips mit positiven Vorzeichen. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Swissquote und Landis+Gyr schwächeren AMS Osram und Cosmo Pharmaceuticals gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Landis+Gyr +0.9% (Investorentag)
Swissquote +0.7% (Heraufstufung)
Verlierer:
AMS Osram -1.2% (Grossaktionär macht Kasse)
Cosmo -0.6% (Kurszielreduktion)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Temenos: Stimmenanteil von Financier Martin Ebner und seiner Gattin Rosmarie steigt von 20 auf 25.3pc. Erhöhung ein Ergebnis des Aktienrückkaufprogramms und daher rein technischer Natur.
Cosmo: Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf mit BUY bis 123 (130) Fr. Bekanntgabe eines Vertriebspartners für Breezula könnte sich in die erste Hälfte 2027 verzögern.
ABB: Berenberg Bank startet wieder mit HOLD bis 80 Fr. Gibt der Aktie des französischen Rivalen Schneider Electric den Vorzug mit BUY bis 325 €.
AMS Osram: Grossaktionär Letko, Brosseau & Associates macht Kasse. Hält erstmals seit Januar 2025 weniger als 3pc am Sensorenhersteller.
CFT: Geht mit neuem Aktienrückkaufprogramm an den Start. Ab Juni sollen bis zu 300'000 Titel zusammengekauft werden.
Idorsia: Blutdrucksenker Aprocitentan liefert in Studien erfreuliche Ergebnisse. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 4.50 Fr.
Landis+Gyr: Stromzählerhersteller lädt heute zum Investorentag. Vorabinformationen soweit ohne Überraschungen. Vontobel bleibt für HOLD bis 57 Fr.
Leclanché: Beantragt eine Verlängerung der Frist zur Einreichung des letztjährigen Geschäftsberichts bis Ende Juli. Handel mit der Aktie bleibt bis auf weiteres ausgesetzt.
Novartis: Wartet mit ermutigenden Studienergebnissen zu Pluvicto bei Prostatakrebs sowie zu Cosentyx auf. Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 135 Fr. und für Vontobel immerhin einer bis 128 Fr.
Roche: Will kommende Woche an einem Fachkongress Studiendaten zu den beiden Schlankmachern Enicepatide und Petrelintide präsentieren. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 415 Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel für den Partizipationsschein.
Swiss Life: Meldet den Abschluss des 750 Mio Fr. schweren Aktienrückkaufprogramms. Insgesamt wurden gut 910'000 Titel zu einem Durchschnittskurs von 823.93 Fr. erworben.
Swissquote: UBS geht auf NEUTRAL (Sell) bis 42.50 (39.50) Fr. Bankeigene Gewinnschätzungen neuerdings um rund 5pc über Konsens.