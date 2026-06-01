New Yorker Börse im Höhenrausch. Von Panikkäufen bei den beiden Schwergewichten Microsoft und Micron Technologies zu vernehmen. Entspannung bei den Langfristzinsen hilft. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut in Rekordlaune. Gewinnen weitere bis zu 0.6pc. Dortige Börsen hingegen uneinheitlich. Europa und die Schweiz noch unentschlossen und in Lauerstellung. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen im Angebot. Gold und Silber ohne klare Richtung.