New Yorker Börse schüttelt zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen gegen Sitzungsende ab. Schwergewichte Tesla und Apple mit schmerzhaften Kursverlusten. Sind dem Gesamtmarkt keine Hilfe. US-Aktienfutures im asiatischen Handel um bis zu 0.4pc höher. Dortige Börsen mit Ausnahme Chinas und Hongkongs uneinheitlich. Setzen in Europa und der Schweiz heute Anschlusskäufe ein? Darüber entscheidet wohl das Protokoll des letzten Fed-Treffens am Nachmittag.