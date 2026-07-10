New Yorker Börse auch vergangene Nacht wieder flott unterwegs. Micron, Sandisk und AMD ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Situation bei den Langfristzinsen bleibt jedoch angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch mit einem eher schweren Stand. Verlieren bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen machen Boden gut. Gold und Silber hingegen kraftlos.