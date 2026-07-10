Das ist an den Märkten passiert
...Raum für steigende Gewinnerwartungen. Londoner Strategen raten ihrer Anlagekundschaft deshalb jetzt erst recht zum Zukauf in diesem wichtigen SMI-Titelsegment. Namentlich erwähnt werden unter anderem Galderma und Roche. Aktie von Novartis wird bei der Grossbank hingegen um einiges zurückhaltender beurteilt.
New Yorker Börse auch vergangene Nacht wieder flott unterwegs. Micron, Sandisk und AMD ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Situation bei den Langfristzinsen bleibt jedoch angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch mit einem eher schweren Stand. Verlieren bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen machen Boden gut. Gold und Silber hingegen kraftlos.
SMI behauptet sich vorbörslich. ABB einzige Indexkomponente im Minus. Bei den Nebenwerten stehen gefragte SIG, Ems-Chemie, Tecan und Comet schwächeren Barry Callebaut gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Ems-Chemie +3.6% (Zahlen, Ausblick)
Tecan +1.1% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
Barry Callebaut -0.9% (Kurszielreduktion)
ABB -0.4% (Herunterstufung)
Leonteq: Alon Gonen reduziert das Aktienpaket auf unter 3pc. Zieht sich der israelische Unternehmer ganz aus seinem Engagement zurück?
Barry Callebaut: Basler KB ist für ÜBERGEWICHTEN bis 1300 (1250) Fr., Bank of America für UNDERPERFORM bis 1020 (1000) Fr. und Barclays für UNDERWEIGHT bis 980 (1020) Fr. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Comet: Aktie für die Deutsche Bank ein Kauf bis 550 (370) Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel für den Halbleiterausrüster aus Flamatt.
DKSH: Übernimmt die italienische Gale & Cosm für eine nicht genannte Summe. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN und Kepler Cheuvreux für BUY bis 72 Fr.
DocMorris: Aktie gestern im späten Handel unter Druck. Rossmann will in Deutschland noch in diesem Jahr mit einer eigenen Versandapotheke an den Start gehen. Neuigkeiten sorgen für Verunsicherung.
Ems-Chemie: Halbjahresumsatz 1.01 Mrd Fr. (erw. 983 Mio Fr.). Op. Gewinn 336 Mio Fr. (erw. 326 Mio Fr.). Umsatzvorgaben etwas höher als bisher. UBS bleibt für BUY bis 720 Fr. Vontobel etwas zurückhaltender mit HOLD bis 680 Fr.
SFS Group: Baut die US-Präsenz mittels einer Übernahme der dortigen Heartland Precision Fasteners aus. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. UBS bleibt für BUY bis 130 Fr. und Vontobel für HOLD bis 115 Fr.
SIG: Kepler Cheuvreux erhöht auf 14 (13) Fr. mit HOLD. Zweite Jahreshälfte dürfte deutliche Verbesserungen mit sich bringen.
Tecan: Aktie für die Berenberg Bank ein Kauf bis 220 (205) Fr. Zuständiger Analyst lobt das neue Management und geht von einer Belebung des Tagesgeschäfts aus.