New Yorker Börse schmiert Donnerstagnacht in der zweiten Sitzungshälfte erneut ab. Zinsängste setzen insbesondere den Tech-Giganten zu. US-Aktienfutures im asiatischen Handel erneut etwas tiefer. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen tiefer. Insbesondere Hongkong erneut mit schmerzhaften Verlusten. Chinesischer Bauentwickler Evergrande beantragt in New York Gläubigerschutz. Daher wohl auch in Europa und der Schweiz kein versöhnlicher Wochenausklang zu erwarten.