New Yorker Börse nach richtungssuchendem Sitzungsverlauf etwas tiefer. Gewinnmitnahmen bei den zinssensitiven Tech-Giganten. Aussagen von Fed-Governeuren zur Leitzinsentwicklung verunsichern. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings bereits wieder erholt. Gewinnen bis zu 0.2pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz vorerst noch abwartend. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen weiterhin unter Verkaufsdruck. Bitcoin fällt deutlich unter 70'000 $. Gold und Silber besser unterwegs. Beide Edelmetalle in den letzten Tagen jedoch ohne klare Richtung.