Das ist an den Märkten passiert
...31.4pc. Diese geht auf den Höhepunkt der "Nifty-Fifty"-Euphorie von Ende der Neunzehnhundertsechzigerjahre zurück. Dieses Börsenkapitel ist zwar schon länger her, endete damals aber nicht nur für nicht-amerikanische Investoren in Tränen. Wiederholt sich die Geschichte und ist angesichts der momentanen Euphorie Vorsicht angebracht...?
New Yorker Börse nach richtungssuchendem Sitzungsverlauf etwas tiefer. Gewinnmitnahmen bei den zinssensitiven Tech-Giganten. Aussagen von Fed-Governeuren zur Leitzinsentwicklung verunsichern. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings bereits wieder erholt. Gewinnen bis zu 0.2pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz vorerst noch abwartend. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen weiterhin unter Verkaufsdruck. Bitcoin fällt deutlich unter 70'000 $. Gold und Silber besser unterwegs. Beide Edelmetalle in den letzten Tagen jedoch ohne klare Richtung.
SMI vorbörslich leicht im Plus, angeführt von Amrize und Alcon. Bei den Nebenwerten stehen leicht tiefere Schindler gefragten SGS gegenüber. Ansonsten sind kaum auffällige Kursbewegungen auszumachen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
SGS +1.6% (Zahlen, Ausblick)
Amrize +0.6% (Indexhoffnungen)
Verlierer:
Schindler -1.2% (Zahlen, Ausblick)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
AMS Osram: Kepler Cheuvreux kassiert die Verkaufsempfehlung und geht auf HOLD (Reduce) bis 8.80 (8) Fr. Zuständiger Analyst geht für die Jahre 2026 und 2027 jedoch auch weiterhin von Verlusten aus. Deutsche Bank geht hingegen auf HOLD (Buy) bis 9.50 Fr.
Oerlikon: Gestern wechselten ausserbörslich mehrere Aktienblöcke die Hand. Ist da beim Industrie-Urgestein etwas im Busch...?
Accelleron: Stellt Monika Krüsi zur Wahl an die Verwaltungsratsspitze auf. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 63 Fr.
BioVersys: Edison nimmt die Erstabdeckung der Aktie auf. Rechnerischer fairer Wert mit knapp 62 Fr. weit über den zuletzt bezahlten Kursen. Edison übrigens vom Unternehmen selbst mit der Abdeckung beauftragt.
Ems Chemie: Julius Bär erhöht auf 680 (640) Fr. mit HOLD. Der Spezialitätenchemiehersteller profitiere vom Trend hin zur Metallsubstitution in der Automobilindustrie.
Galderma: Bringt in Japan sowohl Restylane Defyne als auch Restylane Refyne auf den Markt. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 167 Fr.
Interroll: UBS senkt auf 2500 (2652) Fr. mit BUY. Belebung der Auftragslage nimmt nur langsam Fahrt auf.
Landis+Gyr: Aktie für die Berenberg Bank noch ein Kauf bis 70 (80) Fr. Trägt mit den Anpassungen dem geplanten Verkauf des Europa-Geschäfts Rechnung.
Novartis: Erneuter Titelverkauf aus der Chef-Etage. Diesmal im Gegenwert von gut 900'000 Fr. Interessant vor allem deshalb, weil in den USA gehandelte ADRs zum Verkauf kamen.
Schindler: Jahresumsatz 10.95 Mrd Fr. (erw. 10.96 Mrd Fr.). Org. Wachstum +1.3pc (erw. +1.2pc). Op. Gewinn 1.45 Mrd Fr. (erw. 1.45 Mrd Fr.). Diesjährige Margenvorgaben etwas tiefer als erhofft. Sonderdividende dürfte allerdings gut ankommen. UBS und Vontobel bleiben beide für BUY bis 330 Fr.
SGKB: Schliesst 2025 mit einem Gewinn von 227 Mio Fr. (erw. 225.6 Mio Fr.) ab. Dividende mit 20 Fr. je Aktie über Vorjahr. Vontobel bleibt für HOLD bis 505 Fr. und die ZKB sogar für ÜBERGEWICHTEN.
SGS: Jahresumsatz 6.95 Mrd Fr. (erw. 6.93 Mrd Fr.). Org. Wachstum +5.6pc (erw. +5.6pc). Op. Gewinn 1.11 Mrd Fr. (erw. 1.09 Mrd Fr.). Dividende mit 3.20 Fr. je Aktie auf Vorjahresniveau und im Rahmen der Erwartungen. Genfer sind den Mittelfristzielen voraus. Vontobel bleibt für BUY bis 107 und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN bis 106 Fr. UBS etwas zurückhaltender mit NEUTRAL bis 90 Fr. Basler KB erhöht auf 96 (94) Fr. mit MARKTGEWICHTEN.
Sonova: Weiterer kleiner Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von gut 100'000 Fr. Zu wenig, um ein klares Zeichen zu setzen. Aktie auch gestern wieder schwach.
Vontobel: UBS erhöht auf 71 (61.50) Fr. mit NEUTRAL. Zweite Hälfte letzten Jahres fällt deutlich besser als erwartet aus. Fortschritte auf der Kostenseite erhalten zum zuständigen Analysten viel Lob.
Derivate: Auffällige Umsätze im Long Mini-Future MSMADV auf den SMI, in den Knock-out-Calls SMBBFU und SEWB0U auf die Gold-Unze, im Put-Warrant XAGRDZ, in den Long Mini-Futures MSIAPV und MSIBZV und im Knock-out-Call SGCBIU auf die Silber-Unze sowie in den Long Mini-Futures MBTBAV und MBTACV auf den Bitcoin.