Das ist an den Märkten passiert
...Oktober, aus amerikanischen in europäische Aktien umzuschichten, kassieren sie nun allerdings. Sprich: Neuerdings räumen die Strategen sowohl europäischen als auch amerikanischen Aktien nurmehr eine neutrale Gewichtung in den Kundenportefeuilles ein. Dem Swiss Market Index (SMI) traut man bis Ende Dezember übrigens einen Vorstoss um 8pc auf 14'400 Punkte zu.
New Yorker Börse trotz Aufbäumen kurz vor Sitzungsende tiefer. Bankaktien nach enttäuschenden Zahlenfakten bei Branchen-Primus J.P. Morgan tiefer. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut im Angebot. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen trotz erfreulichen Nachrichten aus der chinesischen Wirtschaft uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch in Lauerstellung. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit deutlichen Aufschlägen. Silber-Unze erstmals über 90 $. Gold-Unze ebenfalls gefragt.
SMI vorbörslich leicht im Minus. Gefragte Kühne+Nagel und Amrize stehen schwachen Alcon gegenüber. Bei den Nebenwerten lassen Ems-Chemie die Muskeln spielen. Autoneum hingegen unter Druck.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Kühne+Nagel +3.9% (Heraufstufung)
Ems-Chemie +2.7% (Heraufstufung)
Verlierer:
Autoneum -2.6% (Herunterstufung)
Alcon -1.6% (Investorenkonferenz)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Swisscom: UBS erhöht auf 680 (625) Fr. mit BUY. Zählt die dividendenstarke Aktie neuerdings sogar zu den europäischen Branchenfavoriten.
Calida: Substanz-Investor Bernhard Signorell (ex-3V) nistet sich mit gut 3pc beim Unterwäschehersteller ein. Fordert öffentlich unter anderem Aktienrückkäufe.
Alcon: Finanzziele werden anlässlich der J.P. Morgan Healthcare Conference zwar bestätigt. Aktie vorbörslich dennoch unter Druck.
Amrize: Barclays erhöht auf 43 (41) Fr. mit EQUAL WEIGHT. Trockene Witterungsbedingungen dürften im Schlussquartal geholfen haben.
Autoneum: UBS geht auf NEUTRAL (Buy) bis 175 (190) Fr. Aktie nach der starken Kursbilanz von 2025 nicht länger ein Kauf. Automobilzulieferer in Asien sträflich untervertreten.
Avolta: Entscheidet die Ausschreibung für 12 Gastronomiestandorte am Flughafen Genf für sich. Wie üblich keine Angaben zur finanziellen Übereinkunft. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 50 Fr.
Comet: UBS erhöht auf 275 (252) Fr. mit BUY. Grundstein für eine kräftige Belebung bei der Gewinnentwicklung sei gelegt.
Ems-Chemie: UBS geht mutig auf BUY (Neutral) bis 720 (670) Fr. Vorstoss in neue Märkte wie der Medizinaltechnik dürfte sich bezahlt machen.
Galderma: Wartet im Hinblick auf den Fachkongress TOXINS mit Pipeline-Update auf. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 167 Fr.
Hiag: Rechenzentrumsbetreiber NorthC Schweiz mietet sich auf dem Campus "Hive" in Meyrin ein. Laufzeit des Mietvertrags beträgt 30 (!!!) Jahre. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Holcim: CIC Market Solutions geht auf NEUTRAL (Buy) bis 77 Fr. Aktie für Bernstein Société Générale hingegen ein Kauf mit OUTPERFORM bis 92 (90) Fr. und für Barclays ebenfalls mit OVERWEIGHT bis immerhin 89 (82) Fr.
Julius Bär: Ex-Firmenchef Nic Dreckmann verlässt die Bank auf Mitte April. Deutsche Bank erhöht auf 73 (66) Fr. mit BUY. Traut der Zürcher Bank unter dem neuen Firmenchef Stefan Bollinger operative Fortschritte zu. Aktie für J.P. Morgan sogar ein Kauf bis 75 (72) Fr.
Jungfraubahn: Vontobel ist für HOLD bis 260 (220) Fr. und Research Partners sogar für HALTEN bis 281 (265) Fr.
Komax: Kepler Cheuvreux setzt den dicken Rotstift an mit HOLD bis 80 (100) Fr. Chef-Analyst senkt seine Schätzungen fürs vergangene Jahr unter die firmeneigenen Ziele.
Kühne+Nagel: Goldman Sachs geht auf BUY (Sell) bis 210 (147) Fr. Geschäfts-Modell dank geringer Kapitalbindung im jetzigen Umfeld ein grosses Plus. Was für eine Kehrtwende!
Lindt&Sprüngli: Basler KB erhöht auf 11'900 (11'600) Fr. mit MARKTGEWICHTEN. Berenberg Bank senkt hingegen auf 11'450 (11'530) Fr. mit HOLD.
Pierer Mobility: Erleidet 2025 einen Umsatzeinbruch um 46pc auf gut 1 Mrd €. Es werden rund 500 Stellen gestrichen.
Sika: Julius Bär ist für BUY. Will das Kursziel von 220 Fr. unter negativen Vorzeichen überdenken. Basler KB senkt auf 200 (220) Fr. mit ÜBERGEWICHTEN, Royal Bank of Canada auf 169 (184) Fr. mit SECTOR PERFORM, Octavian auf 215 (330) Fr. mit BUY, Morgan STanley auf 172 (183) Fr. mit EQUAL-WEIGHT und Goldman Sachs auf 200 (230) Fr. mit BUY.
Sonova: Kleinerer Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von gut 60'000 Fr. Zu wenig, um ein Zeichen zu setzen.
Swiss Life: Aktie für J.P. Morgan ein Verkauf mit UNDERWEIGHT bis 725 (715) Fr. Nimmt auf die Jahresergebnisveröffentlichung hin Schätzungserhöhungen vor.
Swissquote: UBS beisst sich fest mit SELL bis 465 (475) Fr. Umfeld wird kompetitiver und spricht für Margendruck.
Temenos: Jefferies erhöht auf 100 (90) Fr. mit BUY. Schwierige Phase erscheint bei der Genfer Bankensoftware-Schmiede endlich ausgestanden. Umstellung auf Abomodell verbessert die operative Vorhersehbarkeit.
Derivate: Frühe Umsätze in den Long Mini-Futures LSIGJB auf Sika und LKNNJB auf Kühne+Nagel, im Put-Warrant LISPJB auf Lindt&Sprüngli, im Long Mini-Future SJVBCU auf die Gold-Unze sowie im Knock-out-Call OSIBHV auf die Silber-Unze.