New Yorker Börse trotz Aufbäumen kurz vor Sitzungsende tiefer. Bankaktien nach enttäuschenden Zahlenfakten bei Branchen-Primus J.P. Morgan tiefer. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut im Angebot. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen trotz erfreulichen Nachrichten aus der chinesischen Wirtschaft uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch in Lauerstellung. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit deutlichen Aufschlägen. Silber-Unze erstmals über 90 $. Gold-Unze ebenfalls gefragt.