UBS: Cantor Fitzgerald will Kaufpreis für O'Connor neu aushandeln, wie Bloomberg erfahren hat. Frühere UBS-Hedgefondstochter angeblich mit einem Verlust in Höhe von 116 Mio $ im Zusammenhang mit den Problemen bei First Brands. Goldman Sachs will es dennoch wissen mit CONVICTION BUY bis 40 (39.50) Fr. Zuständiger Analyst geht von einem erfreulichen dritten Quartal für die Grossbank aus.