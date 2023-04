Kalte Dusche letzte Nacht für die Marktakteure in New York. Kurseinbruch bei der First Republic Bank schürt die Angst vor einer schwelenden Bankenkrise. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende nahe den Tagestiefstständen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel heute früh dank nachbörslichen Zahlenüberraschungen mit einem ersten Erholungsversuch. Dortige Börsen allerdings uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz wohl eher mit einem schweren Stand.