Das ist an den Märkten passiert
...zuständige Analyst Tommaso Operto neuerdings sogar ein Zwölf-Monats-Kursziel von 100 (zuvor 75) Franken. Höchstes mir bekanntes Kursziel eines Analysten überhaupt. Gleichzeitig setzt Operto bei seinen Gewinnschätzungen allerdings den Rotstift an und kürzt diese um bis zu 10pc. Geht bei Implenia von grösseren Vorabinvestitionen im Hinblick auf lukrative Infrastrukturaufträge in Deutschland aus. Diese sollten ab 2027 zu einem weiteren Wachstumsschub führen. Harren wir da doch mal der Dinge...
New Yorker Börse kann in der zweiten Sitzungshälfte zwar Boden gutmachen. Schwergewichte wie Nvidia oder AMD dennoch mit deutlichen Abschlägen. Überrascht, zumal sich die Situation bei den Langfristzinsen wieder etwas entspannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Ähnliches auch für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin, Ethereum und weitere Kryptowährungen im freien Fall. Von einer "Rette-sich-wer-kann"-Stimmung unter den Akteuren zu hören. Gold-Unze fällt wieder unter 5000 $. Silber-Unze gar mit zweistelligen Verlusten.
SMI vorbörslich noch richtungssuchend. Gefragte Amrize, UBS und Logitech stehen nachgebenden Roche und Novartis gegenüber. Bei den Nebenwerten werden SGS, Cosmo, AMS Osram sowie Huber+Suhner höher gestellt. BB Biotech und Clariant hingegen im Angebot.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Amrize +1.1% (US-Vorgaben)
SGS +1.1% (Kaufempfehlung)
Verlierer:
BB Biotech -0.7% (US-Vorgaben)
Clariant -0.6% (Gewinnmitnahmen)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Lonza: UBS verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 650 Fr. Erachtet den Pharmazulieferer als gut für weiteres Wachstum aufgestellt. Bankeigene Schätzungen werden nach dem Herauslösen des Kapsel-Geschäfts um bis zu 5pc gesenkt.
SGS: J.P. Morgan startet wieder mit OVERWEIGHT bis 117 (102) Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel einer Bank nach internem Analystenwechsel.
Accelleron: Vontobel erhöht auf 68 (60) Fr. mit HOLD. Schwächerer Dollar verspricht höheres Wachstumstempo.
Givaudan: Berenberg Bank senkt auf 3580 (3800) Fr. mit BUY und die DZ Bank auf 3250 (3650) Fr. mit HALTEN. Aktie gestern jedoch über weite Strecken fest.
Novartis: Citigroup trimmt auf 132 (133) Fr. mit BUY. Trägt mit den Anpassungen den höheren Finanzierungskosten Rechnung.
Roche: Genussschein für Bernstein Société Générale ein Kauf mit OUTPERFORM bis 395 (400) Fr. Nimmt nach den Zahlen nur homöopathische Schätzungsanpassungen vor.
SPS: Mietertrag 456.8 Mio Fr. (erw. 458.7 Mio Fr.). Op. Jahresgewinn 404.6 Mio Fr. (erw. 409.2 Mio Fr.). Höhere Dividende wird den Erwartungen hingegen gerecht. Vontobel bleibt für BUY bis 133 Fr.
Valiant: Jahresgewinn 154.7 Mio Fr. (erw. 152.1 Mio Fr.). Dividende +3pc auf 6 Fr. (erw. 6.10 Fr.) je Aktie. Will über die nächsten drei Jahre für bis zu 75 Mio Fr. eigene Aktien zurückkaufen. Ewald Burgener rückt für Markus Gygax an die Spitze des Verwaltungsrats nach. Kepler Cheuvreux bleibt für REDUCE bis 119 Fr.