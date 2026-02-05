...zuständige Analyst Tommaso Operto neuerdings sogar ein Zwölf-Monats-Kursziel von 100 (zuvor 75) Franken. Höchstes mir bekanntes Kursziel eines Analysten überhaupt. Gleichzeitig setzt Operto bei seinen Gewinnschätzungen allerdings den Rotstift an und kürzt diese um bis zu 10pc. Geht bei Implenia von grösseren Vorabinvestitionen im Hinblick auf lukrative Infrastrukturaufträge in Deutschland aus. Diese sollten ab 2027 zu einem weiteren Wachstumsschub führen. Harren wir da doch mal der Dinge...