Dufry: Neuausschreibungen in Spanien könnten bis zu 600 Mio Fr. an Jahresumsatz kosten, wie Kepler Cheuvreux vorrechnet. Bleibt für HOLD bis 42 Fr. Katar und Alibaba werden durch den Zusammenschluss mit Autogrill "verwässert". Halten neuerdings noch 4.5pc und 4.9pc am neuen Unternehmen.