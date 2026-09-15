New Yorker Börse vergangene Nacht bei Sitzungsende tiefer, aber über den Tagestiefstständen. Tech-Giganten wie Meta Platforms, Alphabet oder Microsoft dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Rendite 10-jähriger Treasuries erstmals wieder über 5pc und damit auf dem höchsten Stand seit April 2007 (!!!). US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel im Angebot. Verlieren bis zu 0.4pc. Dortige Börsen durchs Band weg tiefer. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen ebenfalls richtungssuchend. Gold und Silber soweit gut behauptet.