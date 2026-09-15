Das ist an den Märkten passiert
...der Immobilienbeteiligungsgesellschaft BFW Liegenschaften AG, Eigentümer der Revox Group und sitzt im Verwaltungsratsgremium von Peach Property. Die Kollegen der Bilanz führen ihn auf der Liste der 300 reichsten Schweizer.
New Yorker Börse vergangene Nacht bei Sitzungsende tiefer, aber über den Tagestiefstständen. Tech-Giganten wie Meta Platforms, Alphabet oder Microsoft dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Rendite 10-jähriger Treasuries erstmals wieder über 5pc und damit auf dem höchsten Stand seit April 2007 (!!!). US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel im Angebot. Verlieren bis zu 0.4pc. Dortige Börsen durchs Band weg tiefer. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen ebenfalls richtungssuchend. Gold und Silber soweit gut behauptet.
SMI vorbörslich gehalten. Sämtlich 20 Indexkomponenten leicht im Plus. Bei den Nebenwerten stehen höhere AMS Osram und Bachem tieferen Dätwyler gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +2.2% (Gegenbewegung)
Bachem +0.6% (Gegenbewegung)
Verlierer:
Dätwyler -0.9% (Kurszielreduktion)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Swiss Marketplace Group: Überraschende Rochade im Grossaktionariat. Versicherer Mobiliar reduziert das Paket von 19.3 auf 11.8pc. TX Group baut ihre Beteiligung auf 34.9pc aus. Ein Prozent der Aktien übernimmt die Scout24-Mutter in die eigenen Bücher. Platzierungspreise mit 28.50 Fr. je Aktie weit unter den gestrigen Schlusskursen. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Basilea: Üppiger Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von rund 330'000 Fr. Zumindest gefühlt grösste solche Transaktion seit Jahren.
Alcon: Bernstein Société Générale verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit OUTPERFORM bis 76.15 Fr. Aufs "Füfi" genau...
Centiel: Zündet mit dem Kauf einer neuen Produktionsanlage im Tessin die nächste Stufe der Wachstums-Rakete. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Dätwyler: Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 170 (185) Fr. Belebung im Industriebereich erfährt eine Verzögerung.
UBS: Bank of America warnt vor stagnierenden Handelserträgen im laufenden Quartal. Aktie des US-Rivalen in New York 5pc tiefer.
Zurich Insurance: Kommt der milliardenschweren Übernahme der britischen Beazly ein gutes Stück näher. Ein Londoner Gericht will noch vor dem 1. Oktober den endgültigen Entscheid treffen.