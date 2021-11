Goldman Sachs sieht viele weitere Milliarden in Aktien fliessen

Strategen bei Goldman Sachs rechnen mit kräftiger Jahresend-Rally. Sehen zwischen jetzt und Ende Dezember netto bis zu 15 Mrd $ in Aktien fliessen. Täglich, wohlverstanden. Wird der Börsen-Jahrgang 2021 noch viel besser?

SMI vorbörslich im Angebot. Von den 20 Indexkomponenten nur Sika und Richemont im Plus. Verspricht ein eher langweiliger Mittwoch zu werden.

Börse in New York gibt Gewinne gegen Sitzungsende teilweise ab. Tech-Giganten trotz steigender Zinsen überraschend widerstandsfähig. US-Aktienfutures im asiatischen Handel allerdings im Angebot. Dortige Börsen mit wenigen Aussnahmen schwächer. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen.

AMS: Aktie lag in den letzten Tagen gut im Markt. Deckungskäufe dominieren. Mehr zum Thema um 12.30 Uhr in meiner Kolumne.

Credit Suisse: Stimmenanteil der Katari fällt von 6 auf 5pc. Ist wohl auf den Verfall von Derivaten oder Pflichtwandlern zurückzuführen.

Aryzta: Quartalsumsatz 424.9 Mio €. Org. Wachstum 9.8pc. Mittelfristziele bleiben dieselben. Vontobel zeigt sich beeindruckt. Bleibt allerdings für HOLD bis 1.25 Fr. Kepler Cheuvreux widerspricht mit REDUCE bis 1 Fr.

Cosmo: Erhält die Marktzulassung für GI Genius in Kanada. Geplante Übernahme von Cassiopea nimmt wichtige Hürde.

Givaudan: Titelverkauf aus der Teppich-Etage in Genf in Höhe von 2.2 Mio Fr.

Holcim: HSBC ist für BUY bis 59 (63) Fr.

Klingelnberg: Halbjahresumsatz 55.1 Mio €. Op. Verust 40 Mio €. Flutkatastrophe in Deutschland kostet den Automobilzulieferer bis zu 65 Mio €. Autsch.

Kudelski: Gewinnt amerikanische IPV connect als Kundin.

Medmix: US-Fondsriese Fidelity reduziert Aktienpaket auf unter 5pc. Ist der Mist beim Börsendebütanten bereits geführt?

Mobilezone: Kündigt Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 1.74pc aller ausstehender Titel an. Vontobel bleibt für HOLD bis 13.50 Fr.

Molecular Partners: Research Partners streichen auf 10 (14.85) Fr. zusammen mit HOLD. Sieht in den Studienergebnissen zu Ensovibep einen herben Rückschlag. Zulassungswahrscheinlichkeit fällt von 100 auf gerade noch 40pc.

Montana Aerospace: Platziert neue Aktien im Umfang von 152.3 Mio Fr. zu 28.20 Fr. das Stück bei Investoren. Abschlag gegenüber dem gestrigen Schlusskurs mit 3pc geringer als befürchtet. Aktie für die ZKB dennoch ein Kauf mit ÜBERGEWICHTEN.

Partners Group: Mitglied der Geschäftsleitung trennt sich von Aktien mit einem Verkehrswert von 2.3 Mio Fr.

Richemont: Stifel geht auf BUY (Hold) bis 165 (122) Fr. Trägt mit diesem Schritt dem starken Zahlenkranz für die erste Jahreshälfte Rechnung. Cowen erhöht auf 148 (118) Fr. mit NEUTRAL.

Roche: Beendet Zusammenarbeit mit Atea bei Pille gegen Covid-19. Schritt nach dem Durchbruch von Pfizer auf diesem Gebiet nicht überraschend. Barclays bleibt für OVERWEIGHT bis 395 Fr.

Santhera: Berichtet von erfolgreichem Treffen mit Vertretern der US-Gesundheitsbehörde FDA in Sachen Vamorolone.

Sika: Julius Bär erhöht auf 380 (340) Fr. mit HOLD, Stifel auf 400 (345) Fr. mit BUY und SocGen gar auf 475 (400) Fr. mit BUY. The sky is the limit.

Sonova: Aktie für Credit Suisse ein Kauf mit OUTPERFORM bis 415 (400) Fr. Vontobel erhöht sogar auf 460 (450) Fr. ebenfalls mit BUY. Citigroup kürzt hingegen auf 370 (380) Fr. mit NEUTRAL.

Swiss Life: Julius Bär ist für BUY bis 570 (530) Fr.

Derivate: Grössere Umsätze in den beiden Short Mini-Futures MSMAEV auf den SMI und MDABHV auf den DAX sowie im Knock-out-Put ODAAG auf den DAX.