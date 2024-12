Geschehen an der New Yorker Börse ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Diese werden bisher gut absorbiert. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel sogar leicht im Plus. Gewinnen bis zu 0.2pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Auch Europa und die Schweiz tiefer gesehen. Warten auf den Fed-Entscheid vom Abend. Leitzinsreduktion um 25 Basispunkte so sicher wie das Amen in der Kirche. Bitcoin die Nacht über mit schmerzhaften Verlusten.